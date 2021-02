Ruud om skaden og fremtiden: – Jeg skal trene mer magemuskler

Casper Ruud håper at skaden som førte til Australian Open-exiten ikke blir langvarig.

Den norske tennisspilleren måtte kaste inn håndkleet grunnet skade i den historiske fjerderunde kampen mot russiske Andrej Rubljov.

Nordmannen, som kjente skaden allerede i tredjerunde-kampen, håper at problemene ikke vil holde ham lenge på sidelinjen.

– Jeg har gjort det jeg kan for å få det bra til i dag. Det er ikke så mye man kan gjøre med en strekk i magen. Det er heldigvis kun muskulært, så jeg håper og tror det kan gå over ved hjelp av hvile. Jeg har et par uker fri fra turneringer nå, så jeg håper at det kan løse seg i løpet av den tid, sier Ruud til TV 2.

22-åringen, som ga russeren god kamp i det andresettet, forteller at det var krevende å spille med smertene.

– Det er en vond smerte når man strekker ut magen eller server. Det er mye krefter som er involvert når man server. De fleste muskler må strekke og spenne seg når man skal dra til.

Tar med seg mye positivt

Ruud er klar på at han drar fra Australia med en god følelse etter å ha oppnådd sitt hittil beste resultat i en Grand Slam-turnering.

– Jeg er fornøyd med fjerderunde. Det er mitt beste resultat i Grand Slam og et nytt steg i karrieren. Det er noe som har ligget der og lurket der i en stund nå. Det var også pappas rekord som jeg er blitt spurt mye om, så det var gøy å tangere den. Jeg får forhåpentligvis nye sjanser.

Oslo-gutten er glad for at han nå har tangert sin far Christian.

– Det var gøy. Det syntes vi begge. Han ble stolt og jeg ble stolt. Han er jo treneren min, så selv om jeg tangerte ham så er han jo med på det. Han er en del av den rekorden.

Gleder seg til resten av sesongen

Grunnet korona-situasjonen ble årets tennis-sesong forskjøvet. Nå håper Ruud at resten av året blir tilnærmet normalt.

– Jeg gleder meg. Jeg håper at mageproblemet går over fort. Jeg har trent i tre måneder mot en full sesong, så jeg håper at det blir spill helt frem til midten av november. Jeg gleder meg og det er mye spennende i vente. Nå er det bare å komme seg hjem og trene videre. Jeg tar med meg inspirasjon og motivasjon herfra.

Senere i år venter også flere grusturneringer, som er Ruuds favorittunderlag. I mai skal Roland-Garros gå av stabelen.

– Man håper alltid å gjøre det litt bedre enn hva man har klart før. Man vil hele tiden prøve å forbedre seg. En fjerderunde kan også være mulig i Roland-Garros, om ikke enda lengre, men det er en lang vei dit.

– Jeg har fått en smakebit på hvordan det er å spille fire kamper i Grand Slam. Det er en påkjenning for kroppen. Jeg skal prøve å trene litt mer magemuskler til Roland-Garros om jeg går like langt, sier Ruud med et smil.