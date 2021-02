Anslår skader for 100 millioner kroner i vinter - nå har de én klar melding til disse eierne

– Dette er en seilbåtmotor som har fått store skader etter frostsprengning. Her kan du se at røret har sprukket av kreftene, sier Jan Eirik Kolstad og peker.

Han eier Litlebergen Båtsenter, og har garasjen full av farkoster inne til reparasjon.

I løpet av vinteren, får de inn flere båter som har frost-, is- og vannskader. Kolstad anslår at den frostsprengte motoren vil koste eieren 130.000 kroner å reparere.

– Det blir fort dyrt, dette her, sier han.

To ting går igjen

Og eieren av seilbåtmotoren er ikke alene om å få uventede skadekostnader.

I vinter anslår Tryg Forsikring båtskader på norske fritidsfarkoster for rundt 100 millioner kroner.

De vanligste skadene dreier seg om ting som kunne vært unngått.

– Det er to ting som går igjen, og det ene er snø. Mange båteiere kunne sikkert vært flittigere med å børste snø av båtene sine. Kalesjen er spesielt utsatt for tyngde, og brekker ved for mye vekt. Under kalesjen er det cockpit med masse elektronisk utstyr og dyre ting som lett blir fuktskadet. Dette er kostbart å reparere, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

– Det andre har med frost å gjøre. Hvis man ikke har brukt frostvæske og vinterpreservert motoren, kan man få frostsprengning. Det er fryktelig dyrt, sier Irgens, og legger til at alle sanitæranlegg med vann også er utsatt.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring advarer båteiere som tror at forsikringen dekker skader som egentlig kunne vært unngått. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Disse må passe på

For ordens skyld - 80 prosent av båtskader på norske fritidsfarkoster skjer om sommer, vår og høst.

Irgens er likevel klar på at det er viktig å unngå unødvendige ødeleggelser når kuldegradene kommer.

Hvis man ikke passer på, er det ikke sikkert man får dekket skadene.

– Forsikringen dekker plutselige og uventede skader som oppstår. Vinteren i Norge er verken plutselig eller uventet, og hvis man ikke har gjort det man kan for å forhindre skaden, kan du risikere at du må betale hele eller deler av regningen selv. Da har du ikke oppfylt den avtalen du inngikk med oss, sier han.

Ifølge kommunikasjonssjefen er det særlig én gruppe båteiere som må passe ekstra godt på, og som han forventer vil stå for flere vinterskader enn i et normalår.

– Denne sesongen er vi kanskje enda mer pessimistiske enn vanlig, fordi det er mange nye båteiere. Mange kjøpte seg fritidsbåt i fjor som et alternativ til utenlandsreise, og dermed er det mange som har båten sin i opplag for første gang. Ferske båteiere i møte med tøff norsk vinter er ikke nødvendigvis en god kombinasjon, sier Irgens.

To ganger om dagen er regionleder Bjørn Ydse i KNBF nede og ser til båten sin. Han lar ikke naturkreftene skade fritidsfarkosten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Krever erfaring

Regionleder Bjørn Ydse i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) deler også oppfatningen om ferske båteiere.

Han mener det krever en del erfaring for å vite hvordan man best mulig kan ta vare på båten sin.

– Det er nok riktig, det forsikringsselskapet sier. Det går alltid noen år før man lærer disse tingene, og man kan jo se på det maritime ellers. Det er gjerne de nye båtførerne som tar minst hensyn til sjøs, sier Ydse.

Han er ikke ute etter å rette pekefingeren mot noen, men oppfordrer heller til å søke kunnskap om bevaring av båt.

Båten til regionleder Bjørn Ydse i KNBF ligger tett omhyllet av is, men en pumpe sørger for at den ikke fryser fast i isen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Lærepenge

– Jeg er helt sikker på at mange skader kunne vært unngått ved daglig tilsyn, for det er nok ikke alle som er like flinke med dette. Selv går jeg gjerne ned til båten min to ganger om dagen for å se at jeg har strøm, ovner i gang, og passe på at det er rett temperatur i motorrom og kupé, sier Ydse.

– Det virker som at man kan få en del dyre lærepenger som fersk båteier?

– Ja, det kan bli veldig dyrt, men mye kan gjøres for å forhindre det. Nå har jeg en 2 kw ovn stående på inne i båten, og det koster litt med dagens strømpriser. Skader og reparasjoner blir derimot mye dyrere.