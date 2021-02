Derfor manglet flere deltakere på finalen av Farmen kjendis

I søndagens episode er det klart for den store finalen av Farmen kjendis på Lundereid gård.

Der skal idrettsbefal Lasse Løkken Matberg (35) og komiker Terje Sporsem (44) møtes i den store «kunnskapskonkurransen», for å avgjøre hvem som vinner og stikker av med bil-premien.

Tradisjonen tro er tidligere deltakere fra sesongen invitert tilbake til gården, for å overvære finalen og gi en stemme til den finalisten de mener fortjener å vinne.

Oppmerksomme seere vil derimot legge merke til at flere deltakere ikke er til stede på tinget. Både komiker Espen Thoresen (62) og programleder Ida Fladen (35) manglet på finaledagen.

PÅ TINGET: Fra venstre Thomas Felberg, John Arne Riise, Kine Olsen, Anniken Jørgensen, Öde Nerdrum, Sølje Bergman, Signy Fardal, Markus Bailey og Eli Kari Gjengedal. Foto: Alex Iversen/TV 2

Trakk seg

Fladen valgte å trekke seg etter kun få dager på Farmen kjendis-gården, på grunn av sykdom. Thoresen trakk seg i starten av finaleuka, siden han følte at han hadde oppnådd sitt mål med deltakelsen.

En annen deltaker som ikke var til stede på finaletinget, var TV-profil «Charter»-Hilde Skovdahl (51), som kom inn som utfordrer i uke tre sammen med programleder Markus Bailey (28).

Skovdahl ble aldri en fullverdig deltaker, da hun valgte å trekke seg fra programmet etter kun ett døgn, på grunn av en skade. Utfordrer-plassen gikk dermed til Bailey.

– Ikke naturlig

Ifølge pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, er det ikke vanlig at deltakere som trekker seg i programmet, får mulighet til å komme på finaledagen.

– Reglene er slik at hvis en deltager trekker seg fra konkurransen, så mister den plassen sin på finale-tinget og muligheten til å gi en stemme til en av finalistene, sier Dahl til TV 2 og utdyper:

– Det er ikke naturlig at de som har trukket seg fra konkurransen skal få muligheten til å påvirke den. Det er forklaringen på hvorfor Ida, Hilde og Espen ikke er tilstede på finalen.

IKKE PÅ FINALEN: Espen Thoresen (62, Hilde Skovdahl og (51) og Ida Fladen (35) trakk seg i programmet, og de fikk dermed ikke invitasjon til finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Felberg fikk komme

Samtidig vil noen muligens reagere på at musiker Thomas Felberg (49), som trakk seg før tvekampen mot idrettsbefal Lasse Løkken Matberg, får lov til å komme på finale-tinget likevel.

Det forklarer pressesjefen med at det var en liten forskjell på hvordan de to trakk seg.

– Thomas sin situasjon er annerledes. Han tapte tvekampen ved ikke å gjennomføre den, og gav dermed seieren til Lasse. Vi regner det som å ryke ut på vanlig måte, og ikke som å trekke seg. Hvis Espen hadde tapt kunnskapskonkurransen, eller stått over, ville han også vært en del av finalen. Men han valgte aktivt å trekke seg fra konkurransen, og reise hjem, sier Dahl.

FIKK KOMME: Thomas Felberg (49) trakk seg også, men fikk lov til å komme på finaledagen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Manipulerer stemmegivningen

Thoresen, som altså ikke fikk være med på finale-tinget, forteller til TV 2 at han ikke synes avgjørelsen henger på greip. Han reagerer spesielt på én ting.

UFORSTÅELIG: Komiker Espen Thoresen (62) synes det er merkelig at han ikke fikk beskjed om at det var en forskjell på hvordan man trekker seg. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Jeg skjønner det overhodet ikke, og det er det ingen av de andre deltakerne jeg har snakket med som gjør heller. Verken Eli Kari, Öde eller Thomas. Vi skjønner ikke forklaringen. Og det som er rart er at jeg heller ikke fikk beskjed, så jeg forstår ikke et «kvidder», for å si det på godt norsk, sier Thoresen.

62-åringen irriterer seg over at ingen fortalte ham hvilke konsekvenser det ville få å trekke seg i finaleuka, og han mener det grenser til manipulasjon.

– Det hadde vært veldig fint å få en forklaring, for jeg er jo litt irritert. For det første så burde jeg fått beskjed med en gang, for nå kan jeg få en mistanke om at det er noen som har «snakket sammen på kammerset». De manipulerer stemmegivningen, sier han og fortsetter:

– Det var jo ingen som trodde at jeg kom til å stemme på Lasse, så hvis noen ville at Lasse skulle vinne, så var det jo effektivt det, å bare fjerne en av stemmene som går i mot ham. Men da burde de kommet med en bedre forklaring enn det de har gitt.

Thoresen mener det ville vært en mer rettferdig løsning dersom han også fikk mulighet til å avgi sin stemme i finalen.

– Hvis de ønsket at det skulle være en rettferdig avstemning i finalen, så burde de sørget for at de som hadde deltatt under hele oppholdet kunne være til stede, i stedet for å fjerne enkelte med merkelige avgjørelser som ingen forstår hensikten med.

– For meg så virker det som noen har hostet opp en ny regel som passet der og da, for den forklaringen er fullstendig uforståelig og den henger ikke på greip.

TV 2s pressesjef avviser Thoresens anklage om manipulasjon og sier at produksjonen ikke har gjort endringer i regelverket.

– Vi har ikke endret reglene i år, vi har gjort som vi pleier. Hadde Espen ikke trukket seg, hadde han også vært velkommen på finalen, sier Dahl.

URETTFERDIG: Espen Thoresen mener det ville vært mer rettferdig dersom han selv også fikk gi en stemme til finalistene, Lasse Løkken Matberg (t.v) og Terje Sporsem, på finaledagen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Aldri del av Farmen-konkurransen

De siste tre årene har deltakere som ryker ut av Farmen kjendis fått tilbud om å reise til en mindre husmannsplass like ved, kalt Torpet kjendis. Der er det kun plass til tre deltakere, og hver uke må de kjempe om tilværelsen som på hovedgården.

Selv om livet på husmannsplassen er en sidekonkurranse til Farmen kjendis, var ikke årets Torpet kjendis-deltakere, TV-profil «Charter»-Svein Østvik (59), modell Linni Meister (35) og artist Mira Craig (38) invitert til finalen på hovedgården.

– De som var på Torpet, og ikke gikk videre derfra, var aldri en del av Farmen-konkurransen, forklarer pressekontakt for Farmen, Alex Iversen.

Senere i søndagens episode blir det klart hvem som stikker av med seieren og bil-premien i finalen av årets Farmen kjendis.

PROGRAMLEDER: Tiril Sjåstad Christiansen ledet tinget, hvor ikke alle deltakerne var tilstede. Foto: Skjermdump/TV 2

Koronavennlig finalefest

Vanligvis holdes en stor finalefest i Oslo samtidig som sesongens siste program vises på TV 2. Det er derimot ikke mulig i år på grunn av koronapandemien.

Flere av deltakerne er likevel invitert til en mindre finalefest hos God kveld Norge, for å følge sendingen sammen med programlederne Marte Bratberg (31) og Niklas Baarli (31).

