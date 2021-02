Viltpåkjørsler har vært et problem så lenge vi har hatt biler på norske veier. I beste fall får bilen mindre skader og du kan kjøre videre – i verste fall kan det ende med dødsulykke.

De siste årene har endel nybiler kommet med systemer som scanner området foran og rundt bilen – og varsler deg hvis det er dyr eller mennesker her.

Hvor bra dette fungerer i praksis, har vi i Broom akkurat fått en test på.

På vei til fjells i en helt ny Peugeot 5008, nærmer vi oss Ringebu sørfra. Det er i skumringen, lite trafikk på E6, vi kjører i rundt 80 km/t.

Gull verdt: Her får du advarselen som gjør at du kan bremse ned og unngå ulykken. Foto: Peugeot.

Litt høyere puls

Plutselig dukker et rødt elgsymbol opp på instrumentpanelet. Jeg bremser helt automatisk, så kikker jeg til sidene og ganske riktig: På jordet inntil veien står den: En diger elg!

Heldigvis gjør den ingen tegn til å hoppe ut på veien. Vi passerer trygt forbi, men pulsen har økt noen hakk.

Uten dette systemet hadde jeg neppe lagt merke til den. Og hadde den kommet ut i veien, ville jeg vært helt uforberedt på det.

Jeg sender en stor takk til Peugeot og tenker at dette i vår del av verden burde vært standardutstyr i alle biler.

Her advarer bilen om glatt vei

Night Vision kaller Peugeot sitt system, det infrarøde kameraet scanner hele tiden området foran bilen.

Fotgjenger uten refleks

Hvordan funger det så? Jo, et infrarødt kamera ser hele 200 meter lenger frem enn fjernlysene. Night vision, kaller Peugeot sitt system. Flere andre bilmerker har tilsvarende løsninger.

Og det er ikke bare dyr som slår ut her. Litt senere står en fotgjenger i veikanten, for sikkerhets skyld uten refleks. Også her varsler systemet, slik at vi er forberedt og kan senke farten.

Hvordan dette virker, kan du se mer av i videoen øverst i denne artikkelen.

