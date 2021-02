Treningssentrene i Oslo med forslag til kommunen: – Ønsker å åpne for enkelte bydeler

Treningssentrene Sats og EVO Fitness er skuffet over at de fortsatt må holde stengt i Oslo. Nå foreslår de å åpne sentre med tilgang kun for enkelte bydeler.

Til tross for lave smittetall, må treningssentre i Oslo fortsatt holde stengt. Like over kommunegrensene kan sentre i «ring 2» holde åpent for dem som er bosatt der.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at vi fortsatt er stengt, og vi i Sats er alvorlig bekymret for hva dette gjør med folkehelsa på sikt, sier Wenche Evertsen, landssjef for Sats Norge.

Nå har de fremmet et forslag til kommunen om å åpne sentre som skal begrenses til enkelte deler av Oslo.

– Vi er i dialog med kommunen om å kunne åpne med begrenset adgang for de som tilhører en enkelt bydel. Dette kan vi gjøre for å bidra til å hindre mobilitet. Det er krevende, men det er viktigere å åpne deler enn at «alt er stengt eller alt er åpent», forteller Evertsen.

EVO Fitness, som også deltok i møtet med Oslo kommune, er enige i at det er fullt mulig å åpne sentre lokalt.

– Det kommunen er redd for, er mobilitet på tvers av byen. Vi har sentre over hele byen, så dette forslaget er fullt mulig å gjennomføre, sier Morten Hellevang, administrerende direktør i EVO Fitness.

Lite smitte på sentrene

EVO poengterer at det har vært svært lite smitte på treningssentrene siden koronapandemien kom til Norge.

VIL ÅPNE: Leder for Sats Norge Wenche Evertsen håper på å få åpne sentrene i hovedstaden igjen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Vi synes det er litt urettferdig at vi blir holdt så lenge stengt. I tillegg til våre personlige trenere som ikke får trene med folk ute en gang, sier Hellevang.

Bortsett fra ett tilfelle på Sats Lillestrøm i forrige uke, har ikke Sats registrert smitte på noen sentre siden de fikk åpne i «ring 2»-kommunene.

– Åpningen har gått veldig greit. Medlemmene var kjempeglade, og det er vi som jobber i Sats også, forteller Evertsen.

– Dette er ikke bra for folkehelsen

Nå håper de på å få åpne også i Oslo, så lenge smittetallene går riktig vei.

– Det er ikke bra for folkehelsen, dette her. Vi er inne i fjerde måneden siden vi stengte i Oslo, så Oslo-folket trenger å få treningssenteret sitt tilbake, sier Evertsen.

Hun tror politikerne glemmer treningssentrenes rolle for de yngre i arbeidet med å prioritere organisert idrett.

– Dette er svært bekymringsverdig. De som faller utenfor organisert idrett er ofte de som oppsøker treningssentre, og nå står de helt uten tilbud, sier Evertsen.

Hun understreker samtidig at de ikke bare er de unge og spreke som sårt trenger treningssentrene.

– For de som trenger et senter for opptrening og rehabilitering, er det egentlig helt krise at sentrene er stengt, sier Evertsen.

– Ikke noe vi vurderer

Oslo kommune sier at åpning av treningssentre i enkelte bydeler ikke er noe de vurderer per nå.

– Bakgrunnen er at mobiliteten i Oslo er høy. Folk beveger seg mellom bydelene og også utenfor byen, sier idrettsbyråd i Oslo Omar Samy Gamal (SV).

ÅPNER IKKE SENTRENE: Omar Samy Gamal (SV), byråd for idrett, kultur og frivillighet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han er glad for at treningssentrene er opptatt av å åpne, og har stor forståelse for den rollen de spiller for folkehelsen.

– Det er viktig å trene, også for den mentale helsen, men nå åpner vi gradvis og forsiktig og prioriterer barn og unge, sier Gamal.

Han forteller at kommunen er i dialog med Virke og tilhørende treningssentre om åpning når den tid kommer.

– Vi åpner forsiktig med is i magen for at smitten ikke skal øke veldig fort. Så er min oppfording å komme seg ut. Vi prøver å tilrettelegge for trening ute, med løyper i marka, skøytebaner og lignende, sier Gamal.

Oslo kommune ser også på en mulig løsning der unge under 20 år kan bruke treningssentrene.

– Dette er noe vi vurderer fortløpende og må komme tilbake til, sier helsebyråd Robert Steen.

1 av 3 i dårligere form

Mer enn hver tredje nordmann oppgir å ha fått dårligere fysisk form etter utbruddet av pandemien, viser tall i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Blant de unge gjelder det annenhver person.

TRENER MINDRE: En fersk undersøkelse viser at folk ble i stadig dårligere form ved slutten av 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Hele 36 prosent oppgir at de har fått dårligere fysisk form så langt i år, blant de 45.500 som har svar i undersøkelsen.

– På slutten av fjoråret fikk folk flest stadig dårligere fysisk form. Dette har forverret seg ytterligere så langt i år, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion til NTB.