Sølje Bergman tok tredjeplassen i Farmen kjendis: – Slurv

Skuespiller Sølje Bergman (45) kjempet mot idrettsbefal Lasse Løkken Matberg (35) om den siste finaleplassen, i melkespann. En tabbe gjorde at Farmen kjendis-finalen røk.

I søndagens episode skulle komiker Terje Sporsem (44), skuespiller Sølje Bergman (45) og idrettsbefal Lasse Løkken Matberg (35) kjempe om de to finaleplassene i årets Farmen kjendis.

Sporsem kapret den aller første finaleplassen, da han vant konkurransen i matlaging.

Dermed måtte Bergman og Matberg konkurrere om den aller siste finaleplassen.

– De var jo selvfølgelig skuffet, så jeg måtte snike til meg litt jubling bak ryggen deres, sier Sporsem i episoden.

FINALEPLASS: Terje Sporsem vant matlagingskonkurransen og sikret seg den første finaleplassen av Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Den siste finaleplassen ble avgjort i melkespannholding.

– Aiaiai, melkespann mot Sølje. Kanskje den seigeste damen og personen på gården. Er det en fysisk gren jeg ikke vil møte henne i, så er det melkespann, sier Matberg i episoden.

Etter å ha stått i litt over tre minutter dunket Bergman det ene melkespannet ned i platen, hvilket betød at hun måtte forlate Farmen kjendis med en tredjeplass.

TABBE: Sølje Bergman slurvet å dunket det ene melkespannet ned i platen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Irritert

Da TV 2 snakker med henne etter at finaleplassen glapp, er hun tydelig preget av utfallet.

– Hvordan har du det nå?

– Du må egentlig ikke stille det spørsmålet, for akkurat nå har jeg det ikke noe bra. Men samtidig har jeg det bra også, så det er bare noen ytterpunkter som drar i meg nå, sier hun på telefon med TV 2.

Hun er skuffet over at en tabbe skulle felle henne i konkurransen.

– Jeg dunket spannet så vidt nedi. Jeg hadde ikke tenkt tanken på at det var det som skulle felle meg en gang. Det kaller jeg slurv, og det er det som irriterer meg litt nå.

FRUSTRERT: Sølje Bergman ble frustrert over tabben og brølte av sinne og frustrasjon, da finaleplassen glapp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Feider

Selv om Bergman hele veien har sagt at hun ikke har spilt et spill, gjort noen avtaler eller deltatt i noen allianser, er det andre som har ment det motsatte. Den uken hun var storbonde ble hun skjelt ut av musiker og programleder Thomas Felberg (49).

Til tross for dette, mener ikke Bergman at hun har hatt verken konflikter eller uenigheter med noen inne på gården.

– Indirekte har kanskje noen hatt det med meg. Jeg tåler mye, og jeg bestemte meg for det før jeg kom inn på gården – at jeg skulle svelge kameler. Det er en dyd innimellom, sier hun.

Rett før finaleuken gikk av stabelen, fikk Bergman nok en skyllebøtte, denne gangen av radioprofil Espen Thoresen (62).

Ifølge Bergman ble Thoresen sint, da hun og hjelper Sporsem kom tilbake fra markedet med for lite alkohol til Sankthansfesten.

– Han hadde vært så opphengt i at vi skulle ha en fest. Vi sa at vi skulle skaffe noe å drikke til festen. Men jeg hadde med meg sunnmøringen Terje som skulle spare på alt, er smarting og tenkte på mat, så vi var kjapt enige om at mat kom først, og det som var igjen kunne vi lage fest av, forklarer hun.

– Da vi kom tilbake ble Espen skuffet. Så hadde han jo masse annet på hjertet.

– En glipp

Thoresen hang seg nemlig opp i at han hadde spist kokos med rødmaling, og at han derfor kunne bli forgiftet. Kokosen, som var en del av ukesoppdraget, hadde nemlig blitt rosa, da deltakerne skulle bruke den.

– Jeg ble jo rasende, jeg trodde at det sto fremme forgiftet mat. Jeg trodde det var mat som var tilsatt maling, som jeg hadde spist av. Da tenkte jeg at nok er nok, sier han da TV 2 ringer han.

RASENDE: Espen Thoresen ble rasende på storbonde Sølje Bergman, da han trodde han hadde spist forgiftet mat inne på gården. Foto: Skjermdump/TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om at det trolig var en naturlig prosess som var forklaringen på den røde kokosen. Det var ikke deltakerne klar over, inne på gården.

Bergman opplevde det som noe urettferdig å få skyllebøtten ene og alene.

– Plutselig var liksom alt min skyld. Da tenkte jeg: Ok, da får han bare blåse det ut. Jeg prøvde innimellom å nå inn, men slik er Espen. Han eksploderer litt, også kommer han og gir meg en klem og et kyss på kinnet etterpå. Men jeg synes slikt er unødvendig, sier hun, og legger til:

– Men jeg var jo storbonde da, og da ble det slik. Jeg stod jo med ansvaret, så da fikk jeg svelge den.

Hun erkjenner at hun burde sagt i fra om kokosen, og at det var en glipp fra hennes side at hun glemte å ta det opp med de andre.

Thoresen ble fortalt at Bergman var klar over, eller hadde en mistanke, om at noen hadde tilsatt rødmaling i kokosen, men likevel ikke ryddet den vekk.

– Det var jo rimelig provoserende. Jeg mener at et hvert menneske som kommer i skade for å spise maling fordi noen andre ikke har ryddet det vekk har god grunn til å reagere, sier han.

Bergman opplevde én ting som urettferdig i finaleuken. Se hva i videoen under:

Håper ekstra på én person

I løpet av de seks ukene på Lundereid gård har Bergman, Matberg og Sporsem blitt gode venner. Allerede første uken knyttet Bergman og Sporsem et nært bånd. Da de skulle bake brød som en del av ukesoppdraget, fikk plutselig Sporsem enorme smerter som senere viste seg å være nyrestein.

FINALISTER: Lasse Løkken Matberg og Terje Sporsem skal konkurrere om seieren i årets Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Trioen var også på storbondeloftet to ganger sammen.

Derfor synes hun det er vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne Farmen kjendis.

– Hvem som vinner Farmen kjendis er helt umulig for meg å si. Jeg har støttet disse guttene hele veien og jeg er skikkelig glad i begge to. Jeg synes begge to fortjener det, så jeg har utrolig lite lyst til å velge en av dem, sier hun.

– Men rent personlig, så har jeg nok kommet enda et hakk nærmere Terje. Vi hadde den berømte natten i bakstehuset. Den natten gjorde så dypt inntrykk på meg, så jeg har kanskje en ekstra varme for Terje, da. Men at de to tøffeste og sterkeste guttene står der i morgen, det er det ingen tvil om.

Senere søndag skal Matberg og Sporsem konkurrere i en kunnskapskonkurranse om hvem som stikker av med seieren av årets Farmen kjendis.

