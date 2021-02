Ingen har sett Roger (58) på over ett år – mystiske tekstmeldinger kan løse gåten

Amerikanske Roger Farmer forsvant sporløst i november 2019. Nå er sønnen siktet for drap etter at han kan ha avslørt seg selv.

22. november 2019 sendte Roger Farmer en tekstmelding til familien og fortalte at han dro på jakt i Versailles i Indiana.

Siden da har ingen sett ham, skriver Indianapolis Star.

Til tross for at et lik aldri er blitt funnet, ble sønnen hans, Jeremy Farmer (35), onsdag forrige uke siktet for drap.

Takket være tekstmeldinger, kan Jeremy Farmer ha avslørt seg selv.

SAVNET: Dette bildet ble hyppig delt på Facebook etter at Roger Farmer forsvant. Foto: Faksimile

Fattet mistanke

Da Roger Farmer ikke kom tilbake som avtalt fra jaktturen, sendte datteren hans, Christina Farmer, ham meldinger.

Hun fikk kjapt svar fra farens telefon:

«Hei! Jeg sitter fast i skogen. Jeg kommer hjem om ei uke».

Ei uke gikk, men Roger hadde fortsatt ikke kommet hjem.

Christina syntes at det var rart at faren, som ikke var kjent for å være spontan, hadde dratt så brått og etterlatt seg alt han eide, inkludert hunden, hjemme i Wayne Township.

Hun sendte ham en ny melding og spurte hvor han ble av.

I svarene stod det at Roger hadde kjørt fast bilen, og derfor ble ytterligere forsinket.

Christina la merke til at meldingen inneholdt både emojier og tegn faren aldri tidligere har brukt.

– Plutselig gikk det opp for meg

– Plutselig gikk det opp for meg. Vi sa: «Disse tekstmeldingene høres ikke ut som pappa,» sa Christina Farmer i fjor til lokalkanalen WXIN.

Vanligvis brukte Roger mobilens «tale-til-tekst»-funksjon, som gjorde at tekstmeldingene hans bestod av én lang melding uten et eneste punktum eller komma.

TATT: Jeremy Farmer på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Christina Farmer varslet politiet og sa at hun mistenkte at det ikke var faren som hadde sendt tekstmeldingene.

Politiet fant ifølge The Washington Post fort fant ut at meldingene slettes ikke var blitt sendt fra skogen, men fra Roger Farmers hus hjemme i Wayne Township.

De fant også ut at Rogers kredittkort siden forsvinningen ble brukt i butikker, på restauranter og i barer i Wayne Township.

Etterforskerne begynte å se gjennom overvåkningsvideoer fra butikkene kortet ble brukt i, og fikk bakoversveis.

Kort tid etter at Roger Farmer forsvant, ble Jeremy Farmer filmet idet han blant annet kjøpte en gedigen søppelbøtte med hjul, blekemidler, lommelykt, latekshansker, presenning og vaskemidler.

En annen overvåkningsvideo viste at Jeremy like etter kledde seg ut som faren og tok ut 200 dollar fra kontoen hans i en bank.

Kontaktinformasjonen på Roger Farmers bankkontoer var blitt endret til Jeremy Farmers telefonnummer og e-postadresse.

Skrøt av drap

Onsdag forrige uke ble Jeremy Farmer pågrepet og siktet for å ha drept faren, skriver Indianapolis-politiet i en pressemelding.

De mistenker at Roger Farmer ble drept hjemme i 6757 Wandering Way i Wayne Township.

TOMT: Roger Farmers hus i Wayne Township i Indianapolis. Foto: Google

I avhør har venner av familien fortalt at Roger og Jeremy hadde et vanskelig forhold.

Jeremy skal ha hatt for vane å stjele fra faren, og Roger skal ha truet ham med politianmeldelse.

En gammel romkamerat har fortalt politiet at Jeremy i fjor skrøt av å ha skutt faren sin to ganger i hodet, for så å gjemme liket i en fryseboks hjemme hos seg selv.

Ødelagt familie

I avhør har Jeremy blitt konfrontert med disse påstandene, men han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Han har fortalt at han kun har en liten fryseboks hjemme hos seg selv som umulig kan romme et lik.

Da han ble konfrontert med overvåkningsvideoene, svarte Jeremy Farmer med å be om å få en advokat.

– Jeg er glad for at Jeremy er bak lås og slå, men jeg synes synd på moren min og jeg synes synd på bestemoren min. Dette har ødelagt familien vår, sier Roger Farmers datter Tricia Farmer til WXIN.