Emil Bohinen klar for russisk storklubb

CSKA Moskva bekrefter mandag formiddag at Emil Bohinen (21) er klar for dem.

Storklubben ligger på 2. plass i den russiske toppdivisjonen, fire poeng bak serieleder Zenit.

Klubben skriver på sin hjemmeside at Bohinen har signert en kontrakt som varer ut 2024/2025-sesongen. Han har ifølge klubben allerede sluttet seg til lagets treningsleir i Spania.

Allerede tidlig i måneden ble det klart at Stabæk ville akseptere CSKAs bud, og 7. februar kunne TV 2 erfare at midtbanespilleren hadde bestemt seg for og blitt enig med de russiske gigantene. Nå er alle detaljer klarert, og dermed kunne overgangen bekreftes.

– Jeg er utrolig stolt og gleder meg til fortsettelsen. Men det er også en nedtur med dette, og det er å forlate Stabæk som er klubben i mitt hjerte, sier Bohinen i en video som er delt av Stabæk.

Stolt far: – Emil har jobbet for hardt for dette lenge

21-åringen følger dermed i pappa Lars Bohinens fotspor og blir utenlandsproff. Lars Bohinen spilte blant andre for Blackburn, Nottingham Forest og Derby.

– Emil har jobbet hardt for dette lenge. Han får en bra belønning nå. Dette er et viktig steg i hans utvikling, og det var et sterkt behov for å komme seg videre nå, sier Lars Bohinen til TV 2.

Faren er naturligvis stolt over at sønnen nå tar et steg på karrierestigen og tror at han har gjort et lurt valg.

– De har en strategi. De har et ungt lag, hvor mange av spillerne er på Emils alder. Det er en god balanse av utlendinger og russere. Vi har snakket med treneren, og de har vært tydelige på at dette kan kreve litt tid, det gjør det for mange som får en slik omveltning.

– Hvor langt tror du Emil kan nå?

– Han er sterk i hodet og har lært seg å stå i ting selv om det ikke alltid har gått hans vei. Det handler også om hans eget fokus og evnen til å ta et nytt nivå. Dette er hans første steg. Det er alltid vanskelig å spekulere i hvor god man kan bli, men han har absolutt forutsetningene til å nå langt, sier Lars Bohinen.

LANG KARRIERE: Lars Bohinen hadde en lang utenlandskarriere. Her etter debuten i Blackburn sammen med Henning Berg. Foto: Professional Sport

– Jeg tror det er en overgang Ståle Solbakken liker

TV 2s fotballekspert er litt overrasket over at Russland blir neste stoppested, men forstå veldig godt at Bohinen velger CSKA som neste arbeidsgiver.

– Det er en spennende overgang for en veldig god spiller. At han skulle bli solgt var som ventet. Det er nok et bevis på at Stabæk utvikler spillere og driver bra. Han har vært jaktet av utenlandske klubber i lang tid. Det var ikke Russland jeg så for meg som neste stoppested, men jeg forstår det likevel godt. CSKA er en klubb på høyt nivå i en god liga, sier Jesper Mathisen.

Han trekker paralleller til svenske spillere, samt Mathias Normann som har hatt stor suksess i Russland.

– Det er et solid karrieresteg til en stor klubb i Russland. Det er en kraftig nivåheving. Jeg tror det er en overgang som Ståle Solbakken liker. Det er knalltøff konkurranse på midtbanen der, men Bohinen har potensial til å spille seg inn i diskusjonen. Normann dro til Russland og utviklet seg bra der, mener Mathisen.

Sportssjef i Stabæk, Torgei Bjarmann er veldig fornøyd med at en av deres spillere tar steget til en så stor klubb.

– Det er veldig hyggelig for Emil at han havner i en såpass stor og anerkjent klubb som CSKA Moskva, som ofte er med i Champions League og Europa League. En fjær i hatten for Emil, sier Bjarmann til Stabæks hjemmeside.