Øde hevder han fikk spiseforstyrrelse etter «Farmen kjendis»

«Farmen kjendis» er inne i finaleuken og som vanlig så ser vi stadig magrere og lettere deltagere. Vikingen Lasse Matberg har fortalt at han gikk ned hele 18 kilo i vekt, og da Øde Nerdrum gjester God kveld Norge forteller han om en lite trivelig opplevelse etter oppholdet.

Han forteller at han tok med seg spisevanene fra gården inn i det virkelige livet, og at inntaket av mat har blitt redusert.

– Altså jeg spiser mat, men jeg tror jeg har hatt litt spiseforstyrrelser etter at jeg gikk ut fra gården. Det tror jeg, forteller Øde, som fikk litt kjeft da han fortalte det til en bekjent.

– Jeg husker jeg sa det til noen, og da fikk jeg litt kjeft fordi spiseforstyrrelser er en alvorlig diagnose. Men jeg mener oppriktig at det er spiseforstyrrelse, fordi man venner seg til å spise mindre enn man trenger.

Alvorlighetsgraden avgjør

Spiseforstyrrelser er som Øde nevner en alvorlig diagnose, og God kveld Norge har kontaktet klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør for å få hennes tanker rundt dette.

Hun sier hun må prate med Øde selv for å vurdere om han har en spiseforstyrrelse eller ikke, men kan uttale seg på generelt grunnlag.

– Det virker på meg som om Øde opplever at han har fått et mer problematisk forhold til mat og spising, men det er alvorlighetsgraden som avgjør om man vil karakterisere dette som en spiseforstyrrelse.

Hun påpeker at det vanligvis er flere faktorer som gjør at man utvikler en spiseforstyrrelse, og at dette ikke skjer fra en dag til en annen.

– Men en periode med veldig lite mat og økt fokus på kropp og vektreduksjon, noe jeg ser at det er på Farmen, kan være en utløsende årsak, forklarer Sundfør.

EKSPERT: Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog. Foto: Anita Sælø

Poteter for ikke å sulte

Tidligere har også Anniken Jørgensen snakket med God kveld Norge om hvor sulten hun var på gården.

– Jeg kan ikke forklare hvor sulten man er hele tiden. Det er så spesielt, og det er vel det verste. Det å være uten mobil er egentlig deilig, og man blir kjent med seg selv, men det med å leve på potet.. Man er sulten hele tiden, jeg gikk rundt og tenkte på vin og reker hele tiden.

– Poteter er det eneste vi fikk for ikke å sulte i hjel, sier Jørgensen.

Niklas Baarli spør Øde Nerdrum om han er underernært.

– Jeg har kanskje vært det i perioder etter innspillingen, ja. Jeg ble vant til å gå å sulte litt, forteller Nerdrum.

LITE MAT: Anniken og Øde var i det minste sammen i sulten. Foto: Alex Iversen

Ikke optimalt

Ernæringsfysiolog Sundfør forteller at en diett bestående av potet og byggryn ikke vil tilføre kroppen nok av næringsstoffene den trenger over tid.

– Dette er ikke et optimalt kosthold for helsa, og vi vet at et bedre kosthold i dag enn det man hadde tidligere er en viktigere årsak til at helsetilstanden har blitt bedre og at levealderen i Norge har økt, sier hun.

Hun forteller også at kroppen vår er tilpasningsdyktig, og klarer seg fint noen dager med mindre mat. Å leve litt mer som de gjør på Farmen kunne mange av oss hatt godt av.

– Siden vi i dag har et økende overvekts og fedmeproblem i Norge, hvor nesten 70 prosent av den voksne befolkning er overvektig og rundt 25 prosent har fedme, vil det være gunstig for mange å bevege seg mer og jobbe mer med kroppen - slik de gjør i Farmen, forklarer Sundfør.

– Lavere inntak av sukker, siktet hvetemel, kjøtt og alkohol ville vært gunstig for mange av oss, men vi bør ikke sulte oss.

Slik svarer TV 2

God kveld Norge har også snakket med TV 2 for å høre om det er forsvarlig å gi deltagerne så lite mat.

– Det er lagt til rette fra produksjonens side for at deltakerne skal få i seg de næringsstoffene de trenger i løpet av oppholdet. Det er tilstrekkelig med mat, men det kan være en utfordring å få i seg nok mat siden mye av maten er ensformig og tungt fordøyelig, sier programredaktør Kathrine Haldorsen.

Videre sier hun at deltagerne får tilgang på ulike matvarer ved ankomst, som salt og sukker, i tillegg har de mulighet til å kjøpe ekstra mat på markedet underveis i oppholdet.

– Det er selvfølgelig beklagelig hvis Øde har opplevd at han har slitt med mat og vekt etter oppholdet, og vi har vært i kontakt med han for å høre om det er noe vi kan hjelpe med, forteller Haldorsen.