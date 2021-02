Stort snøskred i Bremanger: – Ingen tegn på at noen er tatt

Politiet avslutter redningsaksjonen etter et snøskred i Bremanger. Det er ingen tegn til at biler eller mennesker er tatt av skredet.

Et snøskred som er minst 200 meter bredt har gått over en vei i Bremanger i Vestland mandag formiddag.

– Det var flere biler i nærheten da skredet gikk, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til TV 2.

Det var ført uvisst om noen var tatt av skredet og det ble derfor iverksatt en stor redningsaksjon. Klokken 10.45 ble redningsaksjonen avsluttet.

– Situasjonen er avklart. Det er ingen tegn til at noen biler eller mennesker befinner seg i skredet, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.

STENGT: Fylkesvei 614 Grytadalen ved Magnhildskartunnelen er stengt i begge retninger etter et snøskred. Foto: Statens vegvesen

Skredet har gått over veien nord for Magnhildskarttunnelen. Veien er stengt i begge retninger og sperres for trafikk inntil videre.

– Det er et forholdsvis stort skred som er rundt 200 meter bredt. Det er flere skredtunger som har kommet ned langs veien, sier Hellesund.

Klokken 10.45 skriver politiet at skredet var mindre en først antatt.

Det er ingen hus i nærheten av skredområdet. Det var en bilist som meldte fra til politiet om at det var gått et snøskred. Politiet fikk melding om skredet klokken 09.50.

Flere skred

Også på Stjerneøya i Finnmark gikk det ras mandag morgen. Et opprettsanlegg skal være rammet av skredet.

– Det er et stort ras, flere hundre meter bredt, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til TV 2.

Han opplyser om at det er lite folk i området, og at det kun skal være oppdrettsanlegget som er rammet. To av merdene på anlegget skal være tatt av skredet.

– Vi har kontroll på situasjonen, sier Pedersen.