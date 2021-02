Ni nordmenn i italiensk fotball: – Det stilles skyhøye krav

Det siste året har flere nordmenn dratt til italiensk fotball, og det er nå hele ni nordmenn å finne i det italienske seriesystemet.

TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, har selv spilt i Italia da han ble hentet til Bari i 2011. Han tror italienerne ser at det kommer opp mange gode talenter fra Norge, noe som pirrer nysgjerrigheten deres.

– Det som har skjedd med norsk fotball de siste årene er at det har kommet frem store talenter som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge, som virkelig har vist seg på den største scenen. Det tror jeg har påvirket det italienske markedet til å se på unge norske spillere, i håp om finne en diamant.

– Italia passer nordmenn ganske bra

Den ferskeste nordmannen i italiensk fotball er Sebastian Fjose Berg (18). Han meldte overgang fra Kongsvinger til US Lecce 4. februar. 2003-modellen fikk sin A-lags debut for Kongsvinger i siste serierunde i 2020-sesongen, og kronet debuten med en scoring på overtid fra sin kantposisjon.

Fjose Berg skriver i en mail til TV 2 at han er enig med Huseklepp, og tror spillere som Haaland og Ødegaard har banet vei for andre unge, norske fotballspillere.

Sebastian Fjose Berg i aksjon for US Lecce U19 Foto: Andrea Stella

– Klubbene har oppdaget at vi nordmenn kan spille fotball vi også. Italia passer nordmenn ganske bra, fordi vi har en kombinasjon av gode basisferdigheter og bra fysikk. Her i Italia finner vi mange små teknikere som ikke nødvendigvis er like fysiske som spillere fra Norden.

18-åringen skryter av den italienske fotballen og sier den passer han bra.

– Italia er jo et veldig spennende fotballand, og jeg har egentlig hatt en følelse at det passer meg bra. Kvaliteten på lagene og fotballen som spilles her er jo helt i øverste klasse.

En annen nordmann som meldte overgang til Italia i februar var Julian Kristoffersen (23). Spissen rager 1,98 centimeter over bakken og har fartstid i Sverige, Danmark og Sør-Korea, og er nå i Serie B klubben US Salernitana 1919.

Han debuterte for sin nye klubb 13. februar, da han kom inn de siste fem minuttene mot Vicenza Calcio. Hortens-gutten har 23 kamper på aldersbestemte landslag.

Trio i Sampdoria

I Serie A-klubben Sampdoria kan vi telle hele tre nordmenn med fotfeste i Italia. Kristoffer Askildsen (20), Morten Thorsby (24) og Noah Bech Hermansen (18).

Thorsby signerte for klubben i forkant av 19/20 sesongen, og har vært fast på midtbanen til italienerne i år. Han kom fra Heerenveen, som han signerte for i 2014 etter å ha vært i Stabæk.

Askildsen har kommet flere ganger inn fra benken denne sesongen, og startet en cup-kamp. I juli i fjor scoret han mot selveste AC Milan med et praktfullt langskudd.

Se Askildsen langskudd mot AC Milan i videoen over!

– Det stilles skyhøye krav

Noah Bech Hermansen ble hentet til den italienske storklubben i september i fjor fra Fredrikstad Fotballklubb, og står foreløpig bokført med en cupkamp mot Juventus for Sampdorias U19 lag.

Han sier over telefonen til TV 2 at kampen for tilværelsen er tøff i italiensk fotball.

Noah Bech Hermansen tok steget til utlandet etter å ha spilt 2-divisjonsfotball med Fredrikstad. Foto: Fredrikstad Fotbalklubb

– Det stilles skyhøye krav her. Alle vil jo ta neste steg til A-laget, og Serie A. Det kan være ganske tøft mentalt, og er helt annerledes enn hjemme i Norge.

Hermansen fikk nyss om at Sampdoria var ute etter han på en landslagssamling for rundt et år siden.

Når tilbudet kom, kunne han ikke si nei.

– Det er Italia, liksom. Her er det rundt ti stykker i støtteapparatet rundt U19 laget til en hver tid, og alt ligger til rettet for at man skal utvikle seg, og det føler jeg at jeg har gjort den lille tiden jeg har vært her, sier 18-åringen.

Østfoldingen er midtstopper og har flere kamper på aldersbestemte landslag for Norge.

Henter mindre profilerte spillere

I september hentet Champions League-kvartfinalist, Atalanta, den norske 16-åringen Alwande Benedict Roaldsøy.

Alwande Benedict Roaldsøy i en U-15 landskamp mot Østerrike Foto: Daniel Goetzhaber / BILDBYRÅN

Roaldsøy signerte en treårig-proffkontrakt med Atalanta.

På onsdag får Atalanta besøk av Real Madrid i åttendelsfinalen i Champions League.

Huseklepp sier at den italienske overgangsstrategien har forandret seg de siste årene.

– Det har endret seg. For eksempel var AC Milan en klubb for noen år tilbake som hentet de største stjernene i verden, nå er AC Milan en klubb som har begynt å utvikle, og satse på egne spillere. Det er en lang rekke spillere de har hentet som er mindre profilerte, som blant annet Jens Petter Hauge.

– Jeg ser en klar endring, sier Huseklepp.

Jens Petter Hauge (21) ble hentet til Italia etter at han imponerte stort på San Siro da Bodø-Glimt møtte AC Milan i Europaligakvalik, i fjor. Han ble overaskende utelatt fra Europaliga-troppen til sin nye klubb tidligere denne måneden.

Jens Petter Hauge har gjort sine saker bra i sin nye klubb, men ble likevel ikke tatt ut Europaliga-troppen til AC Milan. Foto: Daniele Mascolo

– Det er ikke så kontroversielt tenker jeg. Han er hentet inn i klubben for at han skal fases inn. De som er foran ham i køen er mer anvendelig og har mer erfaring, sa TV 2s fotballkommentator, Endre Olav Osnes, om vrakingen.

Hauge har syv scoringer og tre assist på 23 kamper for Milano-klubben.

Norsk-italiensk stortalent

I Udinese finner vi norsk-italieneren, Martin Njøten Palumbo (18). Han har landskamper på aldersbestemte lag for både Italia og Norge.

Han fikk sin Serie A-debut i august i fjor, da han kom inn helt på slutten i 1-0 tapet mot Sassasulo. Etter det har han startet en kamp i cupen, og sittet en rekke ganger på benken uten å komme inn.

Sistemann er Dennis Johnsen (23). Han ble hentet til Venezia FC i august i fjor etter tre år i Nederland. Johnsen har fått godt med spilletid i Serie B denne sesongen, og forrige uke scoret han sitt første mål i 3-1 seieren over Cremonese.

Lørdag fulgte 23-åringen opp med to mål i 3-2 seieren over Entella.