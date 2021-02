Nicki Minajs far påkjørt og drept

Rapperen Nicki Minajs (38) far, Robert Maraj (64) , ble påkjørt og drept på Long Island i New York fredag.

Ifølge TMZ opplyser Nassau County Police at påkjørselen skjedde klokken 18.00 lokal tid, da Maraj var ute og gikk i området mellom Roslyn Road og Raff Avenue. 64-åringen ble fraktet til sykehus med alvorlige skader og døde i løpet av helgen.

Ber vitner melde seg

Saken er fortsatt under etterforskning av drapsavsnittet. De ber potensielle vitner melde seg for å gi en beskrivelse av både gjerningsmannen og kjøretøyet. Politiet opplyser om at vedkommende stakk fra åstedet uten at vitner rakk å få noen detaljert beskrivelse.

Minaj selv har ikke uttalt seg om hendelsen, men både TMZ og People har fått dødsfallet bekreftet fra en av hennes representanter.

Var bestefar

Robert Maraj var nylig blitt bestefar til Nicki Minaj og Kenneth Pettys (42) førstefødte sønn. Minaj annonserte at hun var blitt mor på Instagram i oktober i fjor.

Minaj og Petty giftet de seg i 2019, og dette skapte overskrifter grunnet ektemannens kriminelle fortid. Petty er tidligere straffedømt for både overgrep og drap. 42-åringen skjøt og drepte en mann i 2002 og slapp ut fra fengsel i 2013 etter å syv års soning. Overgrepsdommen kom etter at han som 15-åring skal ha forsøkt å voldta kjæresten.

GIFT: Nicki Minaj og Kenneth Petty ble mann og kone i 2019. Her poserer ekteparet for et bilde til Instagram. Foto: STELLA Pictures/ddp socialmediaservice

Drapet på faren skjer kun et drøyt år etter at rapperens bror, Jelani Maraj, ble fengslet i 25 år til livstid for voldtekt av en mindreårig jente. Broren ble arrestert i 2015 og dømt i 2017 før han mottok dommen i fjor.