Ble ufrivillig TikTok-stjerne etter hårbrøler – nå tar hun et uventet grep

Tessica Brown (40) kalles bare «Gorilla Glue Girl» etter at hun brukte superlim som hårspray og fortvilte på TikTok.

Etter å ha gått rundt med håret fastlimt til hodeskallen i en måned, ble hun forrige uke reddet av en kirurg i Los Angeles.

PÅ LEGEVAKTA: Tessica Brown forsøkte desperat å få superlimet ut av håret. Foto: Tessica Brown/Instagram

Kirurgen, Michael Obeng (48), fikk limet ut av håret hennes under en fire timer lang operasjon.

Obeng opererte henne gratis, og pengene Brown samlet inn på GoFundMe for å redde håret sitt står derfor ubrukt på konto.

Nå varsler TikTok-fenomenet at hun skal donere de nærmere 200.000 kronene til Obengs veldedige organisasjon, skriver TMZ.

«Ord kan ikke en gang beskrive hva jeg føler for @drmichaelkobeng. Du ga meg livet mitt tilbake, og jeg er takknemlig for alltid,» skriver Brown på Instagram.

Gir pengene til kirurgens organisasjon

«Mitt navn er Tessica Brown, og jeg er ei småbyjente som gjorde en feil og tok Gorilla Glue-spray i håret mitt som en erstatning for Got2B Glue-hårspray. Som de fleste av dere vet, var håret mitt klistret fast i rundt en måned,» skriver hun i en oppdatering på GoFundMe-siden.

Videre skriver Brown at hun innså at hun trengte kirurgisk hjelp, og at det var derfor hun opprettet GoFundMe-innsamlingen for å fikse den «uheldige hendelsen».

Hun forteller at hun vil gi mesteparten av de innsamlede pengene til kirurg Obengs Restore Foundation, som tilbyr gratis rekonstruktiv kirurgi til mennesker i utviklingsland.

– Slik verden burde være

Brown er blitt beskyldt for å bevisst ha tatt superlimet i håret for å gå viralt og tjene penger.

Nå blir hun derimot hyllet.

I skrivende stund har 3000 kommentert hennes nyeste Instagram-oppdatering, hvor hun deler en skjermdump av TMZ' artikkel om donasjonen.

«Alle dere som dømte henne! Det er slik verden burde være❤️ Vi mottar, og vi gir,» skriver en følger.

«Utrolig 🙏🏾 Du kunne ha gjort alt annet med disse pengene, men du valgte å velsigne andre 👏🏾👏🏾,» skriver en annen.

Beholder 10.000 selv

Ifølge TMZ kommer Brown til å beholde rundt 10.000 kroner selv for å dekke reisen fra Louisiana til Los Angeles, samt for et besøk på legevakta etter at hun innså at hun ikke klarte å få superlimet ut av håret på egenhånd.