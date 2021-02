Klubblegende oppgitt over Ødegaard-signering: – Man henter ikke ham

Tony Adams er ikke spesielt imponert over Arsenals overgangspolitikk. Det får TV 2s Premier League-ekspert til å riste på hodet.

Martin Ødegaard (22) fikk sin første kamp fra start for Arsenal i 4-2-seieren over Leeds søndag. Drammenseren spilte 78 minutter, og fikk ros av manager Mikel Arteta etter matchen.

Selv om låneovergangen fra Real Madrid i utgangspunkter bare skal strekke seg til sommeren, er det ikke alle som applauderer nordmannens inntreden.

Arsenal-legende Tony Adams uttalte til Premier Leagues egne TV-kanal at signeringen av Ødegaard var unødvendig.

– Det kan argumenteres for at de ikke trenger Martin Ødegaard. Som sportsdirektør i Arsenal henter man ikke han. Man bør heller få gode og sterke forsvarsspillere til klubben, sa Adams i en sending etter søndagens kamp.

Uenig med Adams

Adams debuterte for Arsenal i 1983, og spilte 669 kamper gjennom 19 sesonger for the Gunners. Etter karrieren har han prøvd seg som trener med vekslende hell, blant annet for Portsmouth og Granada.

TV2s Premier League-kommentator Simen Stamsø-Møller er ikke veldig enig i Adams sine utspill. Han mener først og fremst at signeringen av Ødegaard var fornuftig.

– Det kommer kamper hyppig, og man trenger spillere. Smith Rowe er fortsatt fersk, og det er uvanlig at unggutter leverer jevnt og trutt. Det er mye bedre å ha Ødegaard der enn å ikke ha han. Adams vet det sikkert ikke, men Ødegaard lager ikke dårlig stemning om han havner på benken. Det er et kjempetilskudd for dem, sier Stamsø-Møller.

– Kan ikke basere seg på unggutter

At Adams mener at overgangsbudsjettet heller burde blitt brukt på forsvarsspillere, stusser kommentatoren over.

KLUBBLEGENDE: Tony Adams spilte 19 år i Arsenal, og fikk med seg flere trofeer på veien. Foto: Neal Simpson

– Den uttalelsen er helt middels. Arsenal har verken midler eller tiltrekningskraft til å hente en premium stopper. Akkurat nå er det urealistisk å hente noen på Rúben Dias- eller Virgil van Dijk-nivå. Jeg syns Adams bommer med den uttalelsen, mener han.

Tony Adams mener at også at signeringene av Nicolas Pépé og Willian var feilslått. Det skal ha gått ut over utviklingen til ungguttene Bukayo Saka og Emile Smith Rowe.

– Jeg ble så irritert da vi kjøpte Pépé og Willian når vi hadde to unggutter som var på vei å bryte igjennom. Det er andre områder i laget man kan se på hvor det er hull. Forsvaret har alltid vært det svake punktet, slår Adams fast.

Heller ikke denne uttalelsen syns Stamsø-Møller er treffende.

– Saka visste man om, mens Smith Rowe var ukjent for de fleste. Man kan ikke basere seg på ungguttene fra akademiet. Når det er sagt så kostet Pépé for mye, selv om han vært grei. Willian var en rimelig deal, men han har vært ujevn.

Selv om Tony Adams har en høy stjerne i Arsenal etter å ha vært kaptein for klubben i en årrekke, er ikke han den eksperten Stamsø-Møller beror seg til.

– Jeg kan vel ikke si at jeg nikker anerkjennende til det han sier. Det virker som han skyter fra hofta for å melde noe, sier TV 2-eksperten.

VIL BLI BRUKT: Mikel Arteta valgte Martin Ødegaard fra start for første gang. Det kan være den første av mange. Foto: Shaun Botterill

– Godkjent pluss

Arsenal-manager Mikel Arteta kommer til å ha bruk for Ødegaard fremover, til tross for at Tony Adams ikke er superfan av signeringen. Mot Leeds fikk drammenseren tidvis vise frem hvilket nivå han innehar.

– Han fikk en trå start, men så gikk det bedre og bedre. Etter hvert fikk man se nærteknikken hans og pasningsfoten til en viss grad. Jeg vil si at dette var godkjent pluss. Han er nok brukbart fornøyd selv, men sikkert litt bitter på at ikke blir scoring eller assist, sier Simen Stamsø-Møller.

Han tror sjansene for å se 22-åringen oftere fra start av fremover er gode.

– De ble ikke svekket i alle fall, for han har ikke ødelagt sjansene sine. Men i Real Madrid var han alt for forsiktig, og han må by mer på seg selv. Hvis ikke blir det fort benken, sier Stamsø-Møller.