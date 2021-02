Torsdag lander norsk teknologi på Mars

Ett av de sju vitenskapelige instrumentene om bord er laget i Norge, hos FFI.

Georadaren Rimfax skal se ned i berggrunnen og lete etter spor etter vannet som fantes på Mars-overflaten tidligere, skriver forskningsinstituttet i en pressemelding.

Historisk for norsk teknologi

– Dette er en historisk uke i norsk teknologi- og romfartshistorie, sier direktør John-Mikal Størdal ved FHI.

Torsdag 18. februar klokka 21.45 lander Nasas nyeste Mars-ekspedisjon.

Kjøretøyet Perseverance skal samle inn prøver fra overflaten og lete etter tidligere liv.

Spørsmålet er om det noen gang utviklet seg liv i vannet.

Perseverance skal ta minst 20 prøver av overflaten som skal samles inn av en senere ekspedisjon og sendes tilbake til jorden for analyser.

Stor oppdagelse

Det er FFIs forskning og utvikling på radarteknologi gjennom flere tiår som har lagt grunnlaget for at Norge fikk oppdraget. Instrumentet er utviklet av FFI i samarbeid med Norsk Romsenter og de norske bedriftene Comrod, Kongsberg Norspace AS og Inventas (Bitvis.no).

Universitetet i Oslo, Norsk Polarinstitutt og Vestfonna Geophysical har også bidratt vitenskapelig til prosjektet.

– Denne ekspedisjonen er ett av stegene på veien til menneskehetens første bemannede ekspedisjon til en annen planet. Det er vi stolte av å være med på.

– Hvis Mars2020 kan bidra til å bevise at det har vært liv på en annen planet vil det være en av de virkelig store oppdagelsene i menneskets historie, sier Størdal.