Ruud spilte med smerter, men måtte trekke seg

Casper Ruud ga seg etter to tapte sett i Australian Open-kampen mot Andrej Rubljov mandag. Nordmannen slet med smerter i mageregionen.

Ruud hadde akkurat gått glipp av et tiebreak da han meddelte at han ikke ønsket å fortsette kampen.

Kort før var han i posisjon til å vinne andresettet, men han tapte sitt servegame. Det ga Andrej Rubljov 5-5 før russeren kort etter vant tiebreaket lett.

Ruud så ut til å ha vondt i store deler av andresettet. På et tidspunkt ble også turneringslegen koblet inn.

– Jeg slet litt med en magemuskel søndag og åpenbart i dag. Det skapte trøbbel for meg i serven, men det gjorde for vondt. Det så nok alle, sier Ruud til NTB.

– Jeg tror det var det riktige valget å trekke seg selv om jeg gjorde et forsøk. Vi må finne ut av hva dette er for noe så fort som mulig. Nå må jeg nok komme meg hjem, ta det litt rolig og bli frisk. Vi har en jobb med å finne ut hvor smerten kommer fra, sier nordmannen.

Rubljov vant for øvrig det første settet 6-2.

Kjempet hardt i andresettet

– Casper var deppa. Jeg skjønner at han er skuffet og frustrert. Skaden har vært der siden Tommy Paul-kampen, men det har virket bra på trening og oppvarmingen. Det er ikke noe poeng å være skuffet altfor lenge, sa trener og pappa Christian Ruud til Eurosport.

Christian lot seg imponere over hvordan sønnen nesten klarte å karre til seg seieren i det andre settet,

– Jeg er overrasket over at han nesten klarer å lure til seg andresettet. Rubljov hadde et vanvittig nivå i det første, men så slipper han litt opp i det andre. Det er gøy å se at Casper er med og utfordrer såpass bra tatt omstendighetene i betraktning, sier Ruud etter kampen mot den åttende-seedede russeren.

Forsøkte

– Han pådro seg (muskel)-strekken allerede i matchen mot Paul. Vi har prøvd å spare på kruttet og kjørt på med smertestillende, men det ble for vondt. Serve og backhand ble vanskelig, og da blir det tøft mot en så god spiller, sa pappa Ruud til Eurosport.

Treneren er usikker på omfanget av skaden.

Ruud kom til fjerde runde i en Grand Slam-turnering for første gang og får vel 2,2 millioner kroner i pengepremier for innsatsen. Samtidig tangerte han også Christians bestenotering.

– Det er for tidlig å si noe om. Vi kjørte på med litt Ibux underveis, men det hjalp ikke. Det er nok en liten rift i en muskel, så vi får håpe det ikke tar altfor lang tid. Heldigvis er det ikke noe store greier som skjer de neste ukene, så sånn sett er det ikke helt krise.

Ruud er nummer 28 på verdensrankingen i tennis. Innsatsen i Australia vil gi ham mange poeng, men det er usikkert hvor mye han forbedrer sin posisjon i ATP-systemet ved neste ranking-offentliggjøring.

