Ber om våpenreform

– Rundt om i hele landet vårt har foreldre, ektefeller, barn, søsken og venner kjent på smerten etter å ha mistet noen til vold utført med våpen, sier Biden i en uttalelse.

– I dag ber jeg Kongressen om å innføre fornuftige våpenreformer, sier Biden.

Forbud og slutt på strafferettslig immunitet

Blant reformene han ber om, er forbud mot salg av automatvåpen, bakgrunnssjekk før alle våpensalg og slutt på strafferettslig immunitet for våpenprodusenter.

Folk legger ned blomster for å minnes ofrene etter skoleskytingen i Parkland i Florida i februar 2018. Tre år etter skoleskytingen ber USAs president Joe Biden Kongressen godkjenne våpenreformer. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB

Det var 14. februar 2018 at en tidligere elev skjøt og drepte 14 elever og 3 lærere på en videregående skole i Parkland.

Gjerningsmannen Nikolas Cruz ble pågrepet ved åstedet.

– Vi skylder dem det

ARKIV: Studenter på Douglas High School under marsjen Our Lives Matters. Emma Gonzalez i midten. Foto: Jim Watson / AFP

Mange av de overlevende ungdommene ved skolen har siden engasjert seg for å sette i gang en våpenreform.

Emma Gonzalez er blant de som kjemper for et nytt regelverk tilknyttet våpen. Hennes rørende tale under «March for Our Lives» i kjølevannet av skoleskytingen fikk mye omtale i senere tid.

I uttalelsen søndag sa Biden at tiden det er på høy tid å handle:

– Vi skylder det til alle de vi mistet, og til alle de som måtte sørge å gjøre en endring.

Vil samarbeide

Nancy Pelosi uttalte seg etter Biden sin kunngjøring søndag. Foto: Chip Somodevilla

I en separat uttalelse sa demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, at Huset igjen vil se på lovgivning om bakgrunnssjekker. Dette ble stanset i Kongressen under Donald Trumps tid i Det hvite hus.

– Nå, i samarbeid med det demokratiske senatet og Biden-Harris-administrasjonen, vil vi vedta disse og andre livreddende lovforslag og levere fremgangen som Parkland-samfunnet og det amerikanske folket fortjener og krever, sa hun.