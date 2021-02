Varsler full gjennomgang: – Oslo kommune har misbrukt sin makt

Flere lokale politikere er kritiske til at familien til Mohamed ble kastet på gaten. Nå varsler sosialbyråden full gjennomgang.

TV 2 sendte lørdag en reportasje som viste hvordan Mohamed Jama og kona Amina Suleiman sammen med sine fem barn ble kastet ut av leiligheten på Tøyen av bevæpnede politifolk.

Mohamed forteller at det var tøft å gjenoppleve den voldsomme utkastelsen da bildene rullet over TV-skjermen.

– Det var veldig hardt. I etterkant ville alle plutselig snakke med meg. Jeg måtte bare rømme fra telefonen. Det er heldigvis mye bedre i dag, sier han.

Familien har fått enorm støtte i nærmiljøet og fra lokale politikere. Nå varsler også sosialbyråden full gjennomgang.

– Maktmisbruk

Etter at saken til Mohamed og familien ble kjent, har en rekke lokalpolitikere kritisert utkastelsen.

MISBRUK: Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) mener at Oslo kommune har misbrukt makten sin i denne saken. Foto: TV 2

– Sånn saken står så har Oslo kommune misbrukt sin makt, sier Fabian Stang (H) til TV 2.

Den tidligere Oslo-ordføreren reagerer sterkt på at politiet ble involvert.

– Det er ingenting barn har som er viktigere enn tryggheten i hjemmet. Det å skape en usikkerhet hos barn og unge mennesker i forhold til det aller tryggeste, er farlig, sier han.

Stang er også bekymret for at konsekvensen av slike hendelser kan bli at unge får et dårlig forhold til politiet.

– De får et annet forhold til politiuniform enn de skal ha. Barn og unge skal vite at politiuniformen er det tryggeste som finnes. De skal ikke rykke inn når kommunen ringer, sier han.

Lover gjennomgang

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) forteller at saken har gjort inntrykk på henne også.

ALVORLIG: Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) ser alvorlig på saken og varsler gjennomgang. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De bildene opprører alle. Både med tanke på at de blir kastet ut, fordi vi har et sterkt forhold til stedet vi bor, så det er vanskelig. At politiet er til stede forsterker det vanskelige i situasjonen, sier hun.

Sosialbyråden lover nå å se på hvordan slike saker håndteres i kommunen.

– Vi som har ansvar for systemet og reglene må se på om det er noe ved reglene vi må endre på. Det arbeidet setter vi i gang med nå, sier Hansen.

Selv om gjennomgangen kan komme for sent for Mohamed, har sosialbyråden også en god nyhet til familien.

– Vi skal også vurdere om de kan få et startlån slik at de kan kjøpe seg en bolig, sier hun.

Enorm støtte

En innsamlingsaksjon har også blitt startet til støtte for familien. Målet var opprinnelig å samle inn 50.000 kroner slik at familien kunne lagre eiendelene sine etter utkastelsen.

Søndag kveld har 1.350.000 kroner blitt samlet inn. Det betyr at familien kan betale advokat og muligens bruke resterende til startkapital til egen bolig.

– Det er helt utrolig. Det er så mange som vil bidra, sier Tonje Tornes.

Hun og ektemannen Bjarte Breiteig er ildsjelder i lokalmiljøet på Tøyen og initiativtakere bak innsamlingsaksjonen.

– Det er klart penger hjelper. Ikke minst er dette et signal til Oslo om at folk har lyst til å hjelpe når kommunen ikke gjør det. Det gir oss inspirasjon til å kjempe videre, sier Beiteig.

Han forteller at han og familien også er veldig opptatt av å få frem at dette ikke er en enkelthistorie.

– Det er et helt system som ikke virker etter hensikten og som må endres på. Vi har hatt et rødgrønt byråd i Oslo i seks år nå, og vi hadde forventet at ting hadde kommet mer på plass, sier han.

Vil hjelpe andre

Mohamed forteller at han er rørt over engasjementet og støttet.

– Jeg takker hele Norges befolkning for engasjementet. Det er ikke til å tro. Det varmer i hjertet, sier familiefaren.

Han forteller at han står frem i media i håp om at andre familier skal få slippe å oppleve det samme.

– Jeg står frem fordi det har skjedd en urettferdighet. Når det kan skje med meg, kan det skje med andre, så jeg håper at dette hjelper, sier Mohamed.

Selv om utkastelsen fortsatt er ferskt i minne, ser han positivt på fremtiden.

– Jeg har veldig tro på at saken vil løse seg. Jeg ser lys i tunnelen nå, sier han.