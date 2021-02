Finaletap for Carlsen

Magnus Carlsen tapte finalen i den tredje turneringen i Champions Chess Tour mot Wesley So. Det er reprise fra den første turneringen i november.

Det sto likt før søndagens avgjørende finaledag.

Wesley So med hvite brikker vant det første partiet mot Carlsen. Den seieren skulle senere vise seg å bli avgjørende.

– Et parti Magnus ikke fikk til noe som helst og ble desperat, mente TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I det andre partiet endte det med remis. Dermed hadde han kniven på strupen i det tredje partiet og måtte unngå nederlag for å ta finalen.

– Et parti Magnus presset, men hvor Wesley So fortjener all mulig honnør for forsvarsspillet sitt, for jeg har ikke sett noen være så kald med kongen sin tidligere. Vi trodde det var en ulempe, men Wesley So løste dette med å dytte kongen enda høyere på brettet, oppsummerte Hammer.

Carlsen hadde overtaket i tredje parti, men måtte ta til takke med remis.

– Vi så Magnus klarte å genere vinnersjanser med svart, men så raknet det i det avgjørende øyeblikket, kommenterte Hammer.

I det fjerde partiet måtte Carlsen vinne for å redde omspill i lynsjakk, men det var Wesley So som sikret seg turneringstriumf med remis.

Teymur Radjabov vant 2-0 mot Maxime Vachier-Lagrave i bronsefinalen.

