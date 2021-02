Idrettens krokodilletårer

Det er ingen menneskerett å være trener eller leder i et idrettslag. Det bør gjøres langt mer for å luke ut de voksne som krenker og mobber våre barn og unge.

Jeg var en del av norsk idrett gjennom hele barndommen. Både som utøver og trener. Fra jeg var 12 til 14 år var jeg elite-turner og brukte all min fritid på å bli en av de beste i landet. Turn var en stor del av min identitet, og for hver time jeg la ned i trening, jo viktigere ble det å lykkes. Båndet til miljøet og treneren ble etter hvert så tett at jeg ikke så at det fantes et liv utenfor idretten.

Trakk inn magen

Når jeg i dag, 38 år gammel, tenker tilbake på den tiden så er det redsel jeg husker. Jeg var redd for å være tykk, redd for å være pysete og redd for at treneren min skulle «ta meg». Mitt største mareritt var at treneren skulle se meg spise softis. Et sted på veien hadde lek og moro blitt til en skadelig treningskultur. Jeg trente fem dager i uken og gruet meg hver eneste gang. Jeg tenkte at jeg var den svake. En som ikke tålte presset. Derfor trakk jeg magen inn for å se tynn ut, bet tennene sammen og snakket aldri høyt om frykten. Alle de andre tålte det jo.

Trener ble dømt

I ettertid har det vist seg at vi var mange redde jenter i den turnhallen på 90- og 2000-tallet. En mor bestemte for å gjøre noe med dette i 2008. Hun startet en lang og krevende kamp for at idretten skulle ta tak i saken. Ti år senere ble treneren dømt for mobbing og trakassering av utøvere i idrettens egen domstol. Treneren ble utestengt fra all organisert idrett i ti år. Vitnemålene i dommen strekker seg nesten 30 år tilbake i tid, og trenerens omdiskuterte metoder hadde vært kjent for klubb- og turnforbund gjennom flere tiår.

Jeg lurer på hvorfor ingen grep inn tidligere? Det var mange som visste. Hvorfor ble ikke utøverne som meldte i fra tatt på alvor? Hvor sviktet det? Med dette som utgangspunkt har jeg og kollega Kadafi Zaman rettet blikket mot idretten. I dagens episode av «Norge bak fasaden», har vi utforsket idrettens skyggesider. Det vi fant var rett og slett sjokkerende.

Har du tips om en sterk idrettshistorie send til kza@tv2.no

Kryr av historier

Det er 900 000 barn og unge som driver med idrett i Norge. Gjennom det siste året har vi snakket med flere titalls utøvere som beskriver en treningshverdag med vektpress, mobbing, trakassering, rasisme, forskjellsbehandling, overgrep og vold. Historiene kommer fra barneidretten og helt opp til landslagsnivå. Fra de fleste grener. Det kryr av historier der ute. Som idrettspresident Berit Kjøll liker å si, så «gjenspeiler idretten samfunnet». At barn og unge utsettes for krenkelser fra voksne på trening, og dermed bryter Norges idrettsforbunds eget lovverk bør, ikke sjokkere noen. Det som er sjokkerende er hvor lite som gjøres for å hindre det.

I kveldens episode møter vi en familiefar fra Sunnmøre som ønsker å få en sak mot en svømmetrener vurdert av idrettens domsutvalg. Treneren er bøtelagt av politi og statsadvokat for vold mot to utøvere i tenårene. Klubben mener likevel at treneren kan fortsette. Det er helt naturlig at man som forelder ønsker at en uhildet part vurderer saken. Men verken svømmeforbund, idrettskrets eller Norges idrettsforbund har gjort noe for at dette blir en sak for domsutvalget i norsk idrett. Det viser hva idretten er villig til å feie under teppet og hvor høy terskelen er for at saker blir vurdert av idrettens egen domstol.

Idrettens bygdedyr

Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg er hvordan denne pappaen, og de andre foreldrene som hever stemmen, forvandles til syndebukker. Noen som nærmest står i veien for klubbens muligheter til å lykkes. Det er som om idrettslagene har sitt eget bygdedyr som vekkes til live når noen truer etablissementet. Dette er kjente mekanismer i forbindelse med varslingssaker, men idrettens «lag-ånd» gir denne destruktive kraften en ekstra dimensjon. Konfliktnivået rundt svømmeklubben på Sunnmøre er skyhøyt.

Frykter konsekvenser

Det samme har vi sett i Haugesund, der den lokale turnforeningen er sentrum for en opprivende konflikt. På overflaten ser det ut til å handle om en enkelt famille, men det er ikke det. Vi har snakket med rundt 20 barn og voksne med ulik tilknytning til turnforeningen. Flere av de er så redde for konsekvensene av å kritisere foreningen at de ikke tør å uttale seg i programmet. De som vil snakke er derfor anonymisert, og det var sterkt å høre dem beskrive den samme frykten som jeg selv husker. Varslene som nevnes i episoden er kjent for Norges idrettsforbund, men likevel er det ingen ting som skjer. Idrettens domsutvalg har i dag en ubetydelig rolle i å sikre at krenkelser av barn og unge får konsekvenser.

Barn står uten vern

Det er som å ha bilveier der det stadig settes opp nye skilt, men det er ingen som sørger for at de følges. Det siste året har idrettspresident Berit Kjøll gjentatte ganger vist stor empati når pressen løfter frem problemer som rasisme, overgrep og vold. Det skapes et inntrykk av at dette er noe NIF kan rydde opp i. Men NIF er i dag juridisk frakoblet ansvar og plikter ved brudd på NIFs egne lover. Det er et juridisk ville vesten, der barn og unge som ikke blir ivaretatt av egen klubb, står igjen uten et vern. Som utøver er du helt prisgitt den ledelsen som er i idrettslaget. Det samme idrettslaget som ofte vil være en part i saken, og som består av frivillige foreldre uten ressurser eller kompetanse for å håndtere noe sånt.

Lover handling til sommeren

Det er ingen menneskerett å være trener eller leder i et idrettslag. Det bør gjøres langt mer for å luke ut de voksne som krenker og mobber våre barn og unge. Frivillighet kan ikke frita voksne fra ansvar. I møte med Norge bak fasaden lover Berit Kjøll at det skal lanseres en løsning på dette når idrettstinget samles til sommeren. Så spørs det da, om idretten tørker sine krokodilletårer, og tar seg råd til å lage et system der barn og unge faktisk kan være trygge på trening. Vi får se.