Fjorårets VM-dronning sliter med flyten – nå tror hun Eckhoff kan skrive ny historie

POKLJUKA (TV 2): I fjor ble Marte Olsbu Røiseland historisk som den første med syv medaljer av syv mulige i VM – inkludert fem gull.

Nå tror fjorårets VM-dronning at Tiril Eckhoff, som har tatt tre av tre mulige gull så langt i VM, kan skrive ny historie og ta syv av syv gullmedaljer.

– Det er kjempeimponerende det Tiril gjør. Hun har tre gull av tre mulige og hun er i en bra flyt. Jeg hadde litt den flyten i fjor, og det er bare å nyte det. Det er deilig når man er der og det er ingen grunn til at hun skal stoppe nå. Så jeg håper bare hun fortsetter å flyte videre, sier Røiseland til TV 2.

– Jeg heier på Tiril

– Kan Tiril ta syv av syv gull?

– Ja, det har hun alle muligheter til. Hun er en utrolig god skiskytter og hun er i den flyten. Hvis hun bare fortsetter og gjør sånn som hun gjør uten å overanalysere det, har hun veldig gode muligheter. Jeg heier på Tiril, understreker Røiseland.

– Hvis ikke du tar noen av gullmedaljene da?

– Ja, kanskje det. Jeg skal prøve å utfordre henne, jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, svarer Røiseland med et smil.

Eckhoff svarer slik når hun blir fortalt at Røiseland tror hun kan smadre rekorden hennes:

– Nei, det tror jeg ikke. Det hun presterte i fjor er historisk, men det viser jo at det er mulig. Så jeg får bare takke Marte for at hun har vist vei.

Men at Eckhoff kan ta sin fjerde strake gullmedalje på tirsdagens normaldistanse, skal man ikke se bort ifra.

– Normalen er litt viktig for meg og jeg har lyst til å kjempe der. Det er den ultimate skiskytterøvelsen, så jeg har egentlig, uavhengig av sprinten og jaktstarten, sett for meg den normalen. Så jeg skal prøve å nullstille til den, sier Eckhoff.

Røiseland sliter med flyten

For Røiseland har det ikke stemt helt så langt i VM, og det er særlig på stående skyting fjorårets VM-dronning har slitt.

På mixed stafetten ble det tre bom, på sprinten to, mens det søndag ble totalt tre bom på stående.

– Det vil ikke flyte. Hvorfor det ikke vil det, er vanskelig å si. Jeg er ikke helt i flyten og noe jeg må finne tilbake til. Jeg håper det kan rettes opp like fort som jeg mistet det, sier Røiseland og utdyper:

– Jeg kom litt skjevt ut i mesterskapet med en kjip stående serie på stafetten og jeg har slitt litt etter det. Stående er jo kanskje det jeg liker aller beste med hele skiskytingen, og da er det ekstra kjedelig at det er den man sliter med. Jeg håper jeg klarer å snu det.

Men Røiseland er positiv til resten av VM.

– Nå har vi så vidt begynt på mesterskapet og det er veldig mye igjen, så jeg håper jeg klarer å få en bra utgang på VM.