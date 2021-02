UD: Dødsdømt nordmann i Somaliland får anke saken til høyesterett

Ankedomstolen i Hargeisa, som tilsvarer den norske lagmannsretten, har bekreftet dødsdommen mot den norske statsborgeren.

Søndag ettermiddag bekreftet Søreide at mannen får ankemulighet.

– Han vil få ankemuligheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2 lørdag kveld.

Hayd ble i november dømt til døden for drap ved å sprøyte gift på offeret. Hayd har sagt at han brukte pepperspray for å forsvare seg.