Mann (18) pågrepet etter skyteepisode på Bjølsen: – Stiller seg uforstående til siktelsen

Søndag kveld rykket Oslo-politiet til Bjølsen etter melding om skudd.

I en leilighet fant politiet en 21 år gammel mann med skuddskader. Han fikk behandling på stedet før han ble sendt i ambulanse til sykehus. Mannen er ikke livstruende skadet, men politiet ser alvorlig på hendelsen.

Skyteepisoden utløste et storstilt søk etter tre mistenkte, som løp i retning Akerselva. Søket resulterte i en pågripelse på Torshov natt til søndag, og en 18 år gammel mann er siktet for drapstrusler.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser, sier politiadvokat Grete Lien Metlid, leder for etterforskningsavdelingen ved Oslo politidistrikt.

Uforstående

18-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen, og har foreløpig valgt å benytte seg av sin rett til å ikke forklare seg, sier forsvarer Stian Mæland til TV 2.

Lørdag sa politiet at den skadde ble funnet innendørs, men at de ikke hadde funnet et åsted.

– Vi jobber ut fra at åstedet var utenfor på gaten. Deretter ble mannen funnet skadd inne i sin egen leilighet, sier Metlid.

Politiet opplyser at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, men vil ikke gå i detaljer.

– Det er for tidlig å si noe om bakenforliggende årsaker, men vi tror at hendelsen kan være knyttet til en konflikt, sier etterforskningslederen.

Metlid opplyser at siktede er kjent av politiet fra før i forbindelse med andre saker i Sagene- og Bjølsen-området.

SØK: En hundepatrulje bisto søket etter skyteepisoden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ber om tips

Politiet jobbet lørdag med taktisk og teknisk etterforskning.

Etterforskningslederen sier at de har gjennomført en rekke avhør lørdag og søndag, men at de ønsker å komme i kontakt med flere som har opplysninger om saken.

– Alle som har tips i saken kan kontakte Oslo politidistrikt, sier Metlid.

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet.