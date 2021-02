Målfest og Aubameyang-hat trick i Ødegaards debut fra start

Arsenal – Leeds 4-2:

Se alle scoringene øverst!

Arsenal sprudlet den første timen i Martin Ødegaards debut fra start for London-klubben. To fulltreffere av Pierre-Emerick Aubameyang og en nettkjenning av Hector Bellerin sørget for solide 3-0 til pause. Like etter pause fullførte Aubameyang sitt hat trick da han økte til 4-0.

Arsenal vant kampen med overbevisende 4-2 etter at Pascal Struijk og Hélder Costa satte inn Leeds' reduseringsmål.

– Jeg er veldig, veldig glad. Mine barn vil bli fornøyd nå, for de får matchballen. Jeg er fornøyd med prestasjonen, det var en tøff kamp. Leeds ga aldri opp, sa Arsenals hat trick-helt Pierre Emerick-Aubameyang til Sky Sports.

Martin Ødegaard ble byttet ut i det 78. minutt. Inn kom Mohamed Elneny. Etter kampen snakket 22-åringen med TV 2. I intervjuet sa han seg fornøyd med dagen.

–Det var en solid kamp fra oss, selv om det ble litt kaos i andreomgangen. Men alt i alt en bra kamp og en viktig seier, slo han fast.

– Hvordan ser du på din egen prestasjon?

– Jeg synes den var helt OK. Det er en stund siden jeg startet en kamp. Jeg gjør ikke en kjempekamp, men en bra jobb og gjør mye fint for laget. Jeg løper mye og legger ned en god innsats. Sier meg fornøyd med det, svarer Ødegaard.

Ødegaard fornøyd etter debuten fra start. Se hele intervjuet med TV 2 her (artikkelen fortsetter under videovinduet):

Arsenals manager Mikel Arteta var meget godt fornøyd med Ødegaards innsats.

– Å spille sin første ligastart mot Leeds, å styre på den måten han gjorde det var veldig komfortabelt. Han var strålende, slo Arsenal-trener Mikel Arteta fast til Sky Sports, ifølge BBC.

Fra eksperthold fikk han også ros.

– Han har klart seg ganske bra, men han skulle nok veldig gjerne ha ønsket at han var involvert i noen av scoringene til Arsenal, sa TV 2-kommentor Simen Stamsø Møller om nordmannens innsats i Arsenal-debuten fra start.

Ekspertene mente Ødegaard fikk svært lite rom de første 45 minuttene. Ødegaard hadde mannsmarkering på seg hele omgangen.

– Det var litt vanskelig oppgave for ham, for Arsenal spilte mot et lag som kjørte mannsmarkering. Da er det vanskelig å finne rommene, selv om han søkte mye rom. Det ble trangt og vanskelig å få gjort så mye ut av det. Han leverte heilt greit, men det ble ikke den enkleste oppgaven for ham, poengterte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Men kampen under ett leverer Ødegaard en bra attest. Jeg har så høye forventninger til Ødegaard, at jeg tror han vil levere bedre prestasjoner enn dette. Men absolutt godkjent på et Arsenal-lag som hadde full kontroll, oppsummerte Petter Myhre.

4-2 betyr at Arsenal tok seg forbi Leeds og til 10.-plass i Premier League.

Aubameyang i fyr og flamme

Arsenal brukte 13 minutter på å ta ledelsen mot Leeds i Martin Ødegaards debut fra start.

Pierre-Emerick Aubameyang dro seg inn i feltet og gjorde som han har gjort så mange ganger før. Han avsluttet i nærmeste hjørnet.

– Det var en varemerke-scoring av Pierre-Emerick Aubameyang. Han gjorde alt riktig der, Arsenals kaptein. Han er tilbake og viser hvor viktig han er, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

I det 33. minutt trodde Arsenal de hadde fått straffe. Martin Ødegaard var involvert i spillet i forkant med et veggspill med Bukayo Saka, før sistnevnte kom seg inn i feltet og tilsynelatende ble felt. Dommer Stuart Attwell sjekket imidlertid med VAR, og gikk tilbake på avgjørelsen.

– Ingen situasjoner på en fotballbane helt like. Det er ingen list hos en dommer verken utpå banen, eller i VAR-rommet som er helt lik, sukket kommentator Stamsø Møller om VAR-avgjørelsen.

Bare to minutter senere ble Saka igjen felt innenfor 16-meteren etter forsvarsrot av Leeds. Denne gang ble det dømt straffe, uten å sjekke med VAR. Pierre-Emerick Aubameyang var sikkerheten selv og sendte Arsenal opp i 2-0-ledelse med sitt 200. ligamål i karrieren.

Ett minutt før pause scoret Hector Bellerin Arsenals tredje. Han avsluttet et vakkert angrep med å dundre ballen i mål fra kloss hold og fra skrå vinkel. Det var Hector Bellerins første Arsenal-mål på over ett år.

Aubameyang-hat trick, så kom Leeds på banen

Bare ett minutt ut i andreomgang fullførte Aubameyang sitt hat trick for dagen. Han fikk det enkelt da han dukket opp på bakerste stolpe og headet ballen i åpent mål etter målgivende fra Emile Smith-Rowe.

I det 58. minutt reduserte Leeds. Pascal Struijk headet kontant inn 1-4-reduseringen etter et corner. Ti minutter senere reduserte Leeds igjen, denne gang ved Hélder Costa.

Flere reduseringsmål ble det ikke for Leeds. Arsenal på sin side traff stolpen to ganger i omgangen.

Arsenal vant kampen 4-2.