Skøytesensasjonen satser på to idretter: – Det holder meg motivert

– Jeg tror det er et resultat av veldig bra trening over tid, og at laget har jobbet bra sammen. Det har vært veldig viktig for meg, sier Ragne Wiklund til TV 2 etter det sensasjonelle VM-gullet på 1500 meter,

Men det er ikke bare tradisjonell skøytetrening som ligger bak suksessen.

I fjor ble Wiklund juniornorgesmester i orientering og var med på Nydalens stafettgull i senior-NM. Hun har også deltatt i to junior-VM, der hun står med en bronse i stafett.

– Jeg tror det er veldig viktig for utholdenheten min, og kanskje mest av alt det mentale. At jeg kan veksle på miljøer og på treningen. Slik at jeg holder meg motivert hele tiden. Jeg holder på fortsatt og kommer ikke til å slutte, sier Wiklund.

ORIENTERINGSLØPER: Oda Scheele (f.v), Siri Ulvestad og Ragne Wiklund fra Nyland jubler etter seieren i NM stafetten for damer i Malvik. Foto: Ivar Haugen / NTB

TV 2s ekspert Johan Kaggestad har latt seg imponere av Wiklund. Han er også fascinert av kombinasjonen av idretter.

– Den tradisjonelle skøytetreningen er krevende for muskulaturen. Løpingen gjør at Ragne sikrer seg en god avlastning av skøytemuskulaturen, som siker god blodgjennomstrømning av en ellers sterkt statisk belastet muskulatur, skriver Kaggestad i en TV 2-blogg, og ber Wiklund fortsette å bruke skogen og joggeskoene på sommertid.

Og Wiklund har ingen planer om å kutte ut orienteringen.

– Jeg kommer til å gjøre mye det samme som jeg har gjort i år. Løpe mye på våren, så må jeg være litt mer forsiktig når vi begynner opp igjen med skøytetrening i mai. Så håper jeg på noen orienteringssamlinger i mars, men vi får se hvordan verden ser ut, sier hun.

– Hva er målet?

– Det er et VM i 2023 i Finland, så får vi se, sier hun.

– Når du er verdensmester på skøyter, så må vel ambisjonene være like høye i orientering?

– Nja, jeg er ikke der helt ennå. Det er mest gøy, sier Wiklund.