Kopierte rivalen: – Det er «crazy», men jeg tar det som et kompliment

POKLJUKA (TV 2): Det var mange som ikke trodde sine egne øyne da Émilien Jacquelin skjøt sine fire serier på søndagens jaktstart.

Kort oppsummert ble det 20 av 20 treff - og det i et lynraskt tempo. Raskeste serie var på 17,3 sekunder, og total skytetid var 1:25,28 på alle seriene.

Ingen kunne måle seg med Jacquelin som gikk inn til gull på jaktstarten. Thingnes Bø fikk to bom og klarte ikke å følge de enorme skyteseriene til franskmannen. Men stryningen lar seg ikke skremme av den grunn.

– Jeg er mer imponert og motivert, understreker Thingnes Bø til TV 2.

Kopierte Jacguelins gevær

En uke før VM gjorde Thingnes Bø et drastisk valg. Han skiftet ut geværskjeftet sitt som er en av de viktigste delene på våpenet. Nå avslører han at han har kopiert Jacquelin.

– Det er han jeg har prøvd å kopiere børsa til og det beviser jo bare at jeg har sett på riktig person, for han er ufattelig god, forteller Thingnes Bø.

Det er ingen sure miner å spore hos Jacquelin, som ikke har noen problemer med at Thingnes Bø har kopiert ham.

– Det er «crazy», men jeg tar det som et kompliment. Vi snakket om det nye geværet hans, og jeg sa til ham at det ikke gjorde noe for meg om han ville kopiere det. Jeg er bare glad for at han gjorde det, sier franskmannen til TV 2.

– Om Johannes ønsket samme gevær som meg for å bli roligere og mer selvsikker, er det bare bra. Jeg synes det var imponerende at han endret geværet nå, men han er jo en av de beste skiskytterne noensinne, understreker Jacquelin.

– Spurte han deg om lov før han gjorde det?

– Nei, nei, svarer Jacquelin og ler før han fortsetter:

– Vi snakket bare om små detaljer i geværet. Jeg fortalte ham ikke noen hemmeligheter, men hva han måtte være forsiktig med og hva han måtte tenke på når han endret det. Vi snakket om det som venner, og det er sånn det skal være. Vi gir råd til hverandre.

– Thingnes Bø vinner neste renn

Etter to individuelle konkurranser har det ikke blitt noe gull på Thingnes Bø. Det gullet kommer på onsdagens normaldistanse, skal vi tro Jacquelin i hvert fall.

– Jeg er sikker på at han vinner det neste rennet, er spådommen fra franskmannen.

Thingnes Bø tror også at det er gode muligheter for full klaff onsdag.

– Jeg var oppe på 90 i treffprosent og skjøt fortere enn jeg har gjort på lenge på jaktstarten, så jeg er på vei mot noe som er veldig bra. Nå går vi mot en normal og det skiller seg ganske mye fra en jaktstart. Så sånn som ting er nå, med den farten jeg har i sporet, så tror jeg det er en distanse som kan ligge veldig godt til rette for meg.