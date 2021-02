Eckhoff vant nytt VM-gull etter maktdemonstrasjon

Den fantastiske VM-starten i Pokljuka forsetter for Tiril Eckhoff.

Søndag tok hun sitt tredje strake VM-gull da hun vant jaktstarten. Fredag ble hun verdensmester på sprint, mens hun startet med gull i miksstafett.

Hun er den første kvinnen i historien til å starte VM med tre strake gull.

Lisa Theresa Hauser fra Østerrike tok sølvet, mens franske Anaïs Chevalier-Bouchet ble nummer tre.

– Det var veldig, veldig gøy. Det var skikkelig skiskyting. Jeg var ikke perfekt, men jeg var veldig god på siste stående og hadde en kant inn, sier Eckhoff til NRK.

Eckhoff forteller at hun slet med å sove etter VM-gullet på sprinten.

– Jeg restituerte og prøvde å sove så godt jeg kunne. Jeg kan ikke skryte av at jeg sov så mye i natt, men jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å gå et godt renn på tre-fire timers søvn, sier Eckhoff.

– Hva lå du og tenkte på?

– Jeg er full av følelsen. Jeg er en klump av følelser. Da er du høyt oppe, ler Eckhoff.

– Jeg surfet på nett. Akkurat det man ikke skal gjøre, sier hun.

– Langt foran meg

Marte Olsbu Røiseland ble nummer ni, mens Ingrid Landmark Tandrevold fulgte på tiendeplass.

– Jeg er veldig skuffet på mine vegne, men det er skikkelig kult med Tiril, som tar det igjen. Det er skikkelig imponerende, sier Røiseland til NRK.

– Jeg er stolt og imponert, men ikke overrasket. Hun er i flytsonen, og hun er en oppe og surfer når bølgen kommer, sier Tandrevold til TV 2.

Fjorårets VM-dronning med medalje på samtlige sju øvelser, Røiseland, mener Eckhoff er enda bedre enn henne. Røiseland vant fem gull og tok to bronsemedaljer i fjorårets mesterskapet.

– Med tre av tre mulige gull er hun langt foran det skjemaet jeg la i fjor. Den rekorden jeg satte i fjor, blir smadret nå, så hun skal bare fortsette. Nå er hun i flyten, så da er det bare å flyte med videre, sier hun til TV 2.

– Nei, det tror jeg ikke. Det hun presterte i fjor, er historisk, men det viser at det er mulig. Jeg får bare takke Marte for at hun viser vei, svarer Eckhoff på lagvenninnens forventning.

Forsvarte ledelsen

Tiril Eckhoff gikk ut med en ledelse på tolv sekunder, men da hun måtte ut på én strafferunde etter den første skytingen, mistet hun ledelsen til Anaïs Chevalier-Bouchet, som skjøt ned alle blinkene.

Marte Olsbu Røiseland skjøt også fullt hus og gikk ut på tredjeplass, 33 sekunder bak Chevalier-Bouchet, etter første skyting.

Etter to skytinger tok Eckhoff tilbake ledelsen etter én bom på Chevalier-Bouchet. Eckhoff skaffet seg en ledelse på 18 sekunder ut på runden. Røiseland, som skjøt fem treff igjen, gikk ut 24 sekunder etter Eckhoff.

Ni treff på stående

På første stående skyting kom en rask serie for Eckhoff, som hadde én bom. Også Røiseland måtte ut på en strafferunde. Chevalier-Bouchet skjøt fullt hus og gikk sammen med Eckhoff ut på runden.

Eckhoff viste styrke på nest siste runde og skaffet seg en luke på sin franske konkurrent. På standplass fjernet all Eckhoff all tvil da hun skjøt fullt hus, mens Chevalier-Bouchet måtte ut på én straffebom.

Eckhoff var i mål 17 sekunder foran Lisa Theresa Hauser fra Østerrike.