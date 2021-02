Fernandes' praktmål ikke nok – United sakker akterut i tittelkampen

West Brom – Manchester United 1-1:

West Brom sjokkerte Manchester United og tok ledelsen før to minutter var spilt på The Hawthorns. Men like før pause svarte Bruno Fernandes med å utligne med en praktscoring på hel volley.

Manchester United jaget og jaget vinnermålet som ville sørge for at de henger seg på Manchester City i tittelkampen.

Fem minutter på overtid headet Harry Maguire i stolpen og ut. Rødtrøyene fra Old Trafford måtte ta til takke med 1-1, og dermed finne seg i å være sju poeng bak tabelleder Manchester City, som appåtil har en kamp mer spilt.

– Sånn som Manchester City ser ut nå, så er toget gått for United og flere av de andre lagene, slo TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen fast.

Manager Ole Gunnar Solskjær vil ikke snakke om tittelkampen. Han fokuserer på neste kamp, men vil ikke være med på at toget er gått for Manchester United.

– Vi skulle spilt bedre, for vi ga oss selv en tøff start. Vi fikk ikke momentum før sent i andre omgang. Jeg har sagt at vi ikke bør snakke om tittelkampen. Laget skal ha ros for at vi er i den posisjonen vi er i nå. Vi vil selvsagt ikke at Manchester City skal stikke av med det, og vi møter dem snart. Men vi nekter å gi det fra oss tidlig, sa Solskjær til BBC.

– Kan ikke stole på VAR

Manchester Uniteds kaptein, Harry Maguire, vil ikke være med på at laget er ute av tittelkampen.

– Vi skapte en rekke sjanser, nok til å vinne kampen. Det var tøft for oss med tanke på måten vi slapp inn mål på. Det var frispark i forkant. Selvsagt er vi fremdeles med. Vi må bare gå for seier i neste kamp, og i kampene etter det, sa han til BBC.

Han mente også at Manchester United ble snytt for straffe da han selv ble felt i andre omgang, og det ikke er mulig å stole på VAR.

– Vi var sikre på at vi skulle ha straffe. Jeg vet ikke hvorfor dommeren måtte sjekke monitoren. Det var et straffe, og en avgjørelse som gikk mot oss. Vi kan ikke stole på VAR-avgjørelser. Vi må forbedre oss, sa kapteinen.

– Harry Maguirevar offside i forkant. Det skulle blitt blåst offside, og latt spillet gå videre. Så egentlig er jeg litt forvirret, mente West Brom-manager Sam Allardyce om hendelsen Maguire referer til.

Fernandes' utligningsmål, som var portugiserens 14. i Premier League for sesongen, imponerte imidlertid ekspertene.

– Det er jo et prakteksemplar for hvordan man skal utføre en volley, mente TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det var et bra innlegg fra Luke Shaw, men den var ikke ferdigscoret. Det var rett og slett en strålende prestasjon av Bruno Fernandes, slo Petter Myhre fast om 1-1-scoringen.

Drømmestart og praktscoring

West Brom fikk en drømmestart på kampen. Nysigneringen Mbaye Diagne knuste Manchester Uniteds svenske stopper Victor Lindelöf i en hodeduell i feltet, og headet hjemmelaget i ledelsen rett før kampuret viste to minutters spill.

– Hadde jeg sittet i VAR-bussen, så hadde jeg annullert den scoringen. For Diagne plantet hånden i ansiktet på svensken før scoringen. Men jeg skjønner at ikke dommeren fikk det med seg, sa TV 2-ekspert Petter Myhre i Premier League-studio.

Manchester United jaktet på utligningsmålet resten av omgangen, og snaut to minutter før pause fikk Ole Gunnar Solskjærs menn lønn for strevet.

Luke Shaw fant Bruno Fernandes med et innlegg i feltet. Portugiseren klinket ballen i mål på hel volley. 1-1-scoringen var et praktmål.

– For en avslutning det er av Bruno Fernandes. Helt vanvittig, sa kommentator da volleymålet rullet om og om igjen i reprise på TV-skjermen.

På overtid i første omgang fikk Manchester United en gigantisk kontringsmulighet. Men midt i kontringen blåste dommeren av omgangen, noe som fikk Manchester United-spillerne til å rase.

– Det var på overtid av overtiden, så det er ikke noe å si på det, konkluderte ekspertene i TV 2s Premier League-studio.

Dommeren brukte VAR

I andreomgang fortsatte Manchester United å dominere banespillet. Etter én times spill fikk Manchester United pekte dommeren på straffemerket da Harry Maguire gikk i bakken etter en duell i feltet, til store protester fra West Brom-spillerne.

Dommer Craig Pawson sjekket imidlertid med VAR, og bestemte seg for å ikke dømme straffe. TV-bildene viste at det var lite kontakt, og United-stopperen dessuten var i offside da innlegget kom.

Manchester United jaget og jaget vinnermålet. På overtid traff Harry Maguire stolpen og ut, men vinnermålet kom aldri, og Manchester United måtte ta til takke med 1-1 mot bunnlaget.

Ole Gunnar Solskjær gjorde forøvrig fem endringer på laget som startet mot West Ham i FA-cupen til kampen mot West Brom.

Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Luke Shaw, Scott McTominay og David De Gea kommer inn på laget. Til tross for toppet lag ble det altså bare uavgjort mot laget som ligger nest sist på Premier League-tabellen.