Ny seriehit i USA: – Viktig med god representasjon av LHBT-ungdom

GOD KVELD NORGE (TV 2): En ny serie på Disney + tar for seg en historie om Victor som sliter med sin seksuelle legning. Skuespillerne er glade for å være med å på å sette et så viktig tema i søkelyset.

Skuespillerne i den nye Disney + serien «Love, Victor» mener programmet er med på at flere ulike mennesker føler seg representert i filmer og media.

VIKTIG HISTORIE: Michael Cimino mener det trengs flere historier som «Love, Victor» for å inkludere LHBT ungdom i filmbransjen. Foto: Gilles Mingasson

– Det er viktig å invitere mer folk fra LHBT til filmindustrien for å fortelle deres historie. Jeg tror det er flere enn vi vet som er en del av LHBTQ-samfunnet, sier Michael Cimino, som spiller Victor.

LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Q-en står for queerpersoner.

Cimino, som også har spilt en rolle i filmen «Annabelle Comes Home», tror det finnes flere ungdommer som lever i hemmelighet og ikke forteller høyt hva deres legning faktisk er.

– Det må endres. Jeg håper at jo flere historier som dette som kommer ut, jo flere vil tørre å komme ut og være den de er, forteller han.

Serien har allerede blitt godt tatt imot i USA, det ser Cimino på som et godt tegn.

– Det viser andre at det er et stort marked for LHBT-historiefortelling, forklarer han.

Tørr ikke fortelle om sin legning

«Love, Victor» tar for seg handlingen om den nye eleven Victor som starter ved Creekwood High School.

Her starter han en reise hvor han møter utfordringer i hjemmet, prøver å tilpasse seg et nytt sted og sliter med sin seksuelle legning.

Han er nemlig interessert i en gutt, mens pappa hele tiden maser om de fine jentene på skolen. Victor er usikker på hvordan han skal fortelle at han ikke ser på jentene, men er forelsket i en gutt.

Rachel Hilson, som spiller den populære jenta Mia som liker Victor, mener programmet kan hjelpe dem som er usikre på om de blir akseptert etter å ha fortalt deres legning.

– Jeg synes det er viktig at unge har dette programmet. Spesielt for LHBT-unge for å vise dem at de kan være den de er, [...] og de er elsket og akseptert.

Hilson forteller at det har kommet mer medieinnhold den siste tiden som inneholder LHBT og synes det er bra.

– Tabu å være LHBTQ

Det er nemlig ikke gitt at det er like akseptert alle steder. Ana Ortiz, kjent fra «Ugly Betty», spiller Victor sin mor. Hun forteller at hun har røtter fra Puerto Rico og der er det tabu å være LHBTQ.

TABU: Ana Ortiz, best kjent fra «Ugly Betty», forteller at det er tabu å være LHBTQ der hun har sine røtter fra. Foto: Gus Ruelas

– Å se det representert på skjermen tror jeg kommer til å hjelpe mange, sier Ortiz til God kveld Norge.

Hun har opplevd å høre mange unge si: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke med mamma eller pappa» og mener at serien «Love, Victor» kan være fin å se sammen.

– Det er veldig fint å ha noe som gjør at vi kan starte en samtale, forteller hun.

– Et privilegium

Isabella Ferreira spiller Victor sin lillesøster Pilar. Hun skulle gjerne hatt et program som «Love, Victor» da hun var liten.

– Det ville fått meg til å føle at jeg ikke er alene. Alle går gjennom sine ting, og de har sine utfordringer og jeg har mine utfordringer, forteller hun.

George Sear, som spiller Benji som Victor er forelsket i, synes serien er viktig og er stolt over å spille i den.

– Det er viktig med god representasjon av LHBT-ungdom. Det er et privilegium å være med å fortelle en slik historie, sier han.

Sear håper flere LHBT-ungdommer ser karakterene på TV og kjenner seg igjen.