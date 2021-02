Ragne Wiklund knallet til med VM-gull på 1500 meter i skøyter

Wiklund gikk inn til fjerdeplass på 3000 meter tidligere i mesterskapet.

På søndagens 1500 meter gikk 20-åringen helt til topps og tok gullet.

Brittany Bowe fra USA ble nummer to med 0,42 sekunder opp til Wiklund.

– Dette er helt sykt! Nå skal jeg ut å kose meg på 5000 meter, sa 20-åringen i et intervju mens det siste paret sto klar på startstrek.

– Jeg tror ikke jeg har tatt det helt innover meg. Jeg skjønner ingenting. Det er helt sykt. Jeg er helt tom, sier hun til Viasat4 etter at gullet var klart.

Wiklund er første norske kvinne som vinner en distanse i VM enkeltdistanser.

– Jeg hadde absolutt ikke trodd det skulle skje i dag heller. Det nærmeste jeg har vært seier er 1,99 bak. At jeg vinner med 0,42 nå, er helt uvirkelig, sier Wiklund, som hadde en god følelse før start.

– Da jeg gikk på isen, følte jeg svingene satt skikkelig bra og akselerasjonene var veldig bra, så da var det bare «å gønne på», sier hun.

Det er stor jubel i Skøyte-Norge etter Wiklunds bragd.

– Det var fantastisk morsomt, sier sport- og utviklingssjef i Skøyteforbundet Lasse Sætre.

– Jeg hadde litt trua da jeg så hvor bra hun åpnet på 3000-meteren og hvor bra hun løste det tekniske. Så jeg hadde et lite håp om medalje, men at hun tar og vinner her er utrolig rått.

Tårevåt sportssjef

Sportssjefen legger ikke skjul på at tårene presset på da gullet var et faktum.

– Pollen-sesongen startet tidlig, ler Sætre.

– Så det ble litt vått i øyekroken?

– Ekstremt. Det var veldig gledelig. Vi har sett at hun har hett en veldig god utvikling helt siden sommeren, og hatt et håp om at det skulle slå ut i resultater.

Sætre tror Wiklund inspirere neste generasjons skøyteløpere.

– Det er utrolig stort. Det er veldig viktig å få noen gode forbilder for de som kommer under. Få vist at det er mulig for lille Norge å få til resultater på skøytebanen både for kvinner og menn, sier sportssjef Lasse Sætre.

– I tillegg er det veldig gledelig å se at hun er en sterk kandidat på flere distanser. Jentene skal ha all ære for måten de har jobbet for å stable et lag på beina. Det har gitt oppsiktsvekkende bra resultater, sier Sætre.

– Klar medaljekandidat til OL

TV 2s ekspert Johan Kaggestad beskrev i dag Wiklund som et kommende håp for gull i OL. Les historien hennes her.

– Hun er en klar medaljekandidat til OL neste år på både 3000 og 5000 meter, gjentar Johan Kaggestad etter søndagens VM-gull.

– Hun er ganske imponerende. Hun har ligget i vannskorpen i hele år. Hun har opplagt en god utholdenhet. Hun er veldig ung og burde ha mye å gå på. Det er interessant at hun har en utradisjonell bakgrunn til å være verdensmester på skøyter. Hun har hatt orientering som idrett nummer én inntil i sommer, forteller Kaggestad.

Det mangler heller ikke på meritter i orientering.

– Hun er norsk seniormester på stafett som junior for Nydalen, juniornorgesmester og deltatt i junior-VM. Hun løper mye mer i grunntreningen enn skøyteløpere tradisjonelt gjør. Det er interessant, men det er opplagt at maksimalt oksygenopptak er lurt også på skøyter, sier Kaggestad.

Sofie Karoline Haugen sier at hun var litt rørt etter Ragne Wiklunds kjempeløp på personlig rekord. Haugen endte selv på 18. plass.

– Dette var veldig moro.

Om sitt eget løp sa Haugen:

– Jeg er stabilt mye bedre enn tidligere i år, konkluderte Haugen overfor Viasat 4.

5000-meteren går senere søndag.

(©NTB/TV 2)