Jansrud klarte ikke å forsvare VM-gullet i utfor

Etter en tung sesong ble det som ventet for tøft for Kjetil Jansrud i kamp om VM-medaljene. Østerrikeren Vincent Kriechmayr ligger an til gull i VM i Cortina.

Det ble ingen kopi av triumfen i Åre for to år siden for Kjetil Jansrud (35).

Vinstra-alpinisten har slitt med å dominere toppen av alpinsirkuset denne sesongen, og på søndagens VM-utfor måtte Jansrud igjen strekke våpen.

– Tok med helt ut

Jansrud kjørte i mål ett sekund og to hundredeler bak Vincent Kriechmayr, som ligger an til å stikke av med gullet mens rennet fremdeles pågår. Foreløpig er Jansrud nummer åtte.

– Jeg tok meg helt ut både fysisk og mentalt. Jeg er ikke bra nok. Det kan jeg leve med, selv om det ikke var det noen hadde håpet på, sier Jansrud til NRK.

Han var likevel fornøyd med det han leverte.

– Jeg må prøve å mobilisere alt av erfaring, rutine og energi. Prøvde alt jeg hadde. Prøvde å risikere det lille ekstra, sier Jansrud.

Oppløftende for Røa

Forventningene var dempet til Jansrud etter en sesong et stykke unna det vanlige. I utfor er fjerdeplassen fra Val Gardena det beste Jansrud har prestert i verdenscupen. Utenom det er plasseringene 20, 18, 26 og 13 et tydelig bevis på at utforformen ikke har vært til stede.

Sterkest i Cortina-utforen var Kriechmayr, som leverte strålende fra startnummer én. Andreas Sander fra Tyskland ligger an til sølvmedalje kun ett hundredel bak Kriechmayr, mens veteranen Beat Feuz ser ut til å ta bronsemedaljen.

I sin VM-debut leverte Henrik Røa et solid renn. Han kjørte inn til foreløpig tiendeplass ett sekund og ti hundredeler bak Kriechmayr.

