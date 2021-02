Familie ble kastet ut av hjemmet sitt: – Det er hjerterått

TV 2 skrev lørdag om hvordan Mohamed Jama og kona Amina Suleiman sammen med barna ble kastet ut av leiligheten på Tøyen av bevæpnede politifolk.

To ungdommer i første og andre klasse på Hersleb og Kuben videregående var i gang med hjemmeskole i den trangbodde leiligheten, da Boligbygg i Oslo kommune banket på døren med Namsfogden på slep.

Den 44 år gamle familiefaren var i sjokk og ba om tid, men utkastelsen lot seg ikke stoppe.

– Det var ikke til å tro, jeg hadde jo en klage inne hos kommunen som jeg ikke hadde fått svar på, forteller Jama til TV 2.

Da Boligbygg ikke kunne gi familiefaren noe løfte om at familien med barn i alderen 9, 16, 17, 20 og 21 ville få et midlertidig sted å bo, nektet han å flytte ut frivillig. Da rykket politiet inn med tre væpnede patruljer for å gjennomføre utkastelsen.

Lokalmiljøet har reagert kraftig på utkastelsen, og nå kommer også flere politikere på banen. En innsamlingsaksjon for familien har fått stor støtte.

Overveldet

Tonje Tornes har lenge vært en ildsjel i Tøyenkampanjen, og startet nylig en innsamling for familien med mål om å få inn 50.000 kroner.

– Pengene skulle gå til et lager for alle eiendelene til familien, som de må hente innen 22. februar for å unngå at kommunen selger eller kaster dem, forteller Tornes til TV 2.

50.000 viste seg imidlertid å være et beskjedent mål. Nå er hun overveldet over støtten.

– Behandlingen av familien er så inhuman at det treffer rett i hjertet til folk. Spleisen nærmer seg nå en million kroner, og det øker hele tiden, sier Tornes, og fortsetter:

– Det er ekstremt inhumant å kaste dem ut midt i en pandemi i ti kuldegrader. Jeg visste ikke at de brukte væpnet politi for å kaste ut folk, i hvert fall ikke barn. Jeg trodde de hadde andre løsninger i dag.

Pengene blir satt på en konto hos Tøyenorganisasjonen, som skal finne ut hvordan de skal brukes i samarbeid med Mohamed Jama og familien. I tillegg til pengene har et firma tilbudt seg å skaffe lager til familien.

– Det er mye kjærlighet som er ute og går. Over 4000 mennesker har bidratt med litt over 200 kroner hver i gjennomsnitt, sier Tornes.

– Hjerterått

Jama har tidligere søkt om startlån for å kjøpe leiligheten de ble kastet ut av, men fikk avslag fordi inntekten var for lav. Tornes sier det nærmer seg en startkapital for at familien likevel kan kjøpe en leilighet.

– Alle på Tøyen ønsker at de skal få flytte tilbake til leiligheten, sier Tornes.



Familien har bodd der i ti år, og nå ønsker kommunen å selge den.

Mamma Amina Suleiman, pappa Mohamed Jamal og sønnen Mustafe (9) ble kastet ut av hjemmet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Leder i Oslo Venstre, Grunde Almeland, sier til TV 2 at det burde vært utvist bedre skjønn fra kommunen.

– Jeg synes dette virker ganske hjerterått. Her er det en familie som midt i en veldig vanskelig situasjon så vidt har gått over en grense som er satt av politikere, og så velger man å kaste dem ut, sier Almeland.

Han mener familien må få tilbake leiligheten sin, i det minste frem til klagen er behandlet.

– Bydelen har vedtatt at det skal være stopp i utkastelser mens det er pandemi. Hva tenker du om denne saken i lys av det?

– For det første er det merkelig at bydelsdirektøren ikke har fulgt dette opp når et samlet bydelsutvalg har vedtatt det. For det andre synes jeg det er rart at den ansvarlige byråden, Victoria Marie Evensen, ikke har vært på banen, sier Almeland, og fortsetter:

– Det er hun som har det overordnede ansvaret for blant annet Boligbygg, og Boligbygg kunne ha stoppet denne typen utkastelse. Det mener jeg skulle vært gjort.

Spørsmål til byråden

Boligbygg nekter å svare på spørsmål, og viser til bydelsdirektøren.

– Det er nok et tegn på at den ansvarlige byråden bør komme på banen og sørge for at sånne situasjoner ikke oppstår i den vanskelige situasjonen vi nå står i, sier Almeland.

– Bør denne saken behandles i bystyret, slik at reglene blir endret?

– Først må man sørge for at klagen de har til behandling faktisk blir behandlet skikkelig, og at de to sakene blir sett i sammenheng. Hvis det viser seg at det er denne praksisen byrådet fører, bør bystyret og byråden være sitt ansvar bevisst og sørge for å tilpasse reglene slik at vi ikke ser sånne saker igjen, sier Almeland.

Gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Espen Andreas Hasle, har stilt flere spørsmål om saken til Rina Mariann Hansen, som er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Jeg forventer ikke at byråden skal svare ut en konkret sak, men slik dette eksempelet fremstår er det mange spørsmål det likevel vil være nødvendig å komme til bunns i på systemnivå, skriver Hasle til byråden.

Hasles spørsmål til byråden: Hvordan forholder retten til å bo i kommunal bolig opp svingninger i inntekt fra år til år?

Hvilke rettigheter har leietaker når en kommunal bolig legges ut for salg?

Er det vanlig praksis for Oslo kommune å tvangsfullbyrde utkastelse når en klage er til behandling?

Hva er kravet for å kvalifisere til startlån i Oslo kommune? Ser byråden at det virker kontraintuitivt å få beskjed om at man samtidig har for lav og høy inntekt?

Hvis det stemmer at det er et intervall mellom å ha for god inntekt til å kvalifisere til kommunal bolig og for dårlig inntekt til å kunne få startlån til å kjøpe egen bolig, vil byråden ta et initiativ til en gjennomgang slik at dette intervallet lukkes?

Hvor stor grad av skjønn og vektlegging av barns beste har saksbehandlere i Boligbygg og Boligkontoret? I lys av den konkrete saken, vil byråden vurdere en gjennomgang av hvor mye skjønn saksbehandlerne kan utøve?

TV 2 har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra byråd Rina Mariann Hansen eller byrådsleder Raymond Johansen.

– Må gå an å bruke hodet

Hasle mener det mest alvorlige i saken er at det fremstår som «en rekke grunnleggende systemsvikt» har rammet familien.

– Hvis det er riktig at Jama har for høy inntekt til å være berettiget lån, og for lav inntekt til å kunne betjene det, er det noe grunnleggende galt med hvordan systemet fungerer, sier Hasle til TV 2.

Han sier saken skal følges opp tett videre.

– Jeg forventer at byråden rydder opp i dette. Jeg vil også oppfordre saksbehandlerne til å se på dette en gang til. Enten er det en systemfeil, eller så har man ikke brukt det skjønnet man har, sier Hasle, og fortsetter:

– De som behandler saken bør kunne melde oppover når de ser at familien er i en urimelig situasjon. Det må gå an å bruke hodet.