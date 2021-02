Finland bryter med anbefalingene: – Dette vil redde liv

– Neste!, ropes det fra et av avlukkene på senteret for massevaksinering i den finske hovedstaden Helsinki. Finland har fått opp farten på vaksineringen, til Sirppa Wikberg (86) sin store lettelse. Hun er på full fart inn i det ledige avlukket.

– Jeg har ventet og ventet på denne vaksinen, sier hun, idet hun inntar stolen og kikker bort på sprøyten.

Sirppa (86): – Hva med en drink?

Det hele er overstått på noen sekunder.

– Var det alt? Virkelig? Er dere sikker på at det kom inn noe?, spør Sirppa forundret.

– Det kjentes som et kyss på armen. Jeg kjente ingenting, ikke et lite stikk engang!, utbryter hun fornøyd.

– SOM ET KYSS PÅ ARMEN. Sirppa Wikberg (86) får sin første dose av Pfizer-vaksinen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er ikke mulig å få en drink, vel?, sier 86-åringen og ler godt.

Wikberg fikk vaksinen fra Pfizer. Anbefalingen fra produsenten og Det europeiske legemiddelbyrået er at dose nummer to gis etter tre uker.

Men Wikbeg kommer ikke til å få neste dose før etter 12 uker.

– Vi anbefaler 12 ukers intervall på alle de tre vaksinene vi har i bruk, sier overlege Hanna Nohynek ved THL, det finske folkehelseinstituttet.

Bryter med anbefalingene

Tidligere denne måneden endret Finland sin vaksinestrategi, og de går dermed imot anbefalingene til EMA.

Det samme gjelder for Moderna-vaksinen, der det tilrås at dose nummer gis etter fire uker.

Dose nummer to fra Astra Zeneca-vaksinen, som nettopp er tatt i bruk i Finland, anbefales etter 4 til 12 uker, ifølge EMA.

Finland satser altså på å få gitt så mange som mulig en første vaksinedose så raskt som mulig.

– Vi gjør dette fordi det er mangel på vaksiner, samtidig som vi ser en økende trussel frå de muterte variantene. Vi ønsker å beskytte befolkningen så mye som mulig, sier Nohynek.

VAKSINEMANGEL: Hanna Nohynek er overlege ved THL, folkehelseinstituttet i Finland. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Men dere går imot anbefalingene fra EMA, er dere sikre på at dere har rett?

– Vi ser ikke kun på det som står på etiketten. Vi har studert immunologien, hvordan disse vaksinene fungerer. Vi har også analysert en rekke andre datasett. På bakgrunn av alt vi vet kan vi anta at effekten av første dose varer mye, mye lengre enn tre uker.

– Effekten styrkes med lengre intervall

Nohynek tror effekten faktisk blir bedre av å vente i 12 uker.

– Særlig hos eldre siden deres immunforsvar bruker lengre tid på å respondere. Dersom du setter andre dose senere så vil du få en mer moden respons, sier Nohynek.

Hun legger til at vaksine-produsentene ikke har hatt tid til å gjennomføre kliniske studier av effekten av lengre intervaller mellom dosene.

– Men dersom vi ser på dataene til Pfizer så viser den nesten 90 prosent effekt allerede 12 dager etter første dose. Etter tre uker ligger effekten også på 90 prosent. Ut fra et biologisk grunnlag er det svært vanskelig å se for seg at effekten deretter vil falle dramatisk, forklarer overlegen.

VAKSINER: Finland går imot anbefalingene fra EMA. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Skal feire med kaffi og kaker

På vaksinesenteret er Sirppa Wikberg (86) på vei ut i vintersolen. Hun er ikke bekymret over at hun må vente i 12 uker til neste dose.

– Jeg stoler på myndighetene som står bak vaksineprogrammet. De gjør så godt de kan, sier hun.

– Jeg må innrømme at jeg har vært litt redd for dette viruset. Men det er over nå. Nå skal jeg feire med å kjøpe meg en kopp kaffe og noe bakverk, smiler 86-åringen bak munnbindet.

Hun legger til at hun håper alle får vaksinen så raskt som mulig.

– LETTET: Sirppa (86) har vært engstelig for korona, men er lettet nå når hun har fått første dose med Pfizer-vaksinen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vil gå dobbelt så raskt

Det finske folkehelseinstituttet sier at med den nye strategien vil vaksineringen gå dobbelt så raskt.

– Hva om dere ikke får nok vaksiner innen tre måneder til å sette dose nummer to?

– Da må vi se hva som skjer, men vi er håpefulle. EU har jo forhandlet om andre vaksiner også, så vi håper vi skal få flere vaksiner, og ikke bare flere doser av vaksinene vi allerede har, sier Nohynek.

– FØLGER ETTER: Finland følger etter Storbritannia når de velger å utsette dose nummer to. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Finland følger etter Storbritannia, som var først ut med å forlenge intervallet mellom dosene. Storbritannia har flest covid-dødsfall i Europa, men er også det landet som har vaksinert flest, både fordi de har sikret seg flere doser og fordi de har ventet med dose nummer to.

Ifølge tall fra Our World in Data har Storbritannia vaksinert 22 av 100 personer med minst én dose. Snittet for de fem nordiske landene er 4 av 100. Det meste av Europa ligger på omtrent samme nivå.

Samtidig er det svært få i Storbritannia som har fått to doser og dermed kan regnes som fullvaksinerte, mens dette tallet er høyere i Norge.

Nakstad: – Tror Norge gjør rett

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier til TV 2 at norske helsemyndigheter så langt har lagt seg på en anbefaling om at man skal vente noe lengre på andre dose. Men hun legger til at vurderingen av hva som er optimalt tidspunkt for andre dose er under løpende utvikling etterhvert som man får mer erfaring og informasjon.

– Vi gjør en vurdering av både optimal intervall for å sette doser og hvordan vi fordeler vaksiner rundt i landet. Det gjør vi basert på den informasjonen vi har til enhver tid, sier Vold.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad viser til at Norge følger anbefalingen til Det europeiske legemiddelbyrået, og det ligger til grunn for FHIs vaksinestrategi.

– Hvem gjør det riktige nå, Norge eller Finland?

– Ifølge anbefalingen fra produsenten så gjør man det riktige i Norge. Om det er lurt å vaksinere flere personer og vente med dose nummer to er noe som diskuteres faglig sett. Det er en veldig viktig diskusjon, men akkurat nå så tror jeg at Norge gjør rett inntil man i så fall får ny kunnskap fra Det europeiske legemiddelbyrået, sier Nakstad til TV 2.

– Vil redde flere titalls liv

Det finske folkehelseinstituttet er sikker på at deres nye strategi med å førstegangsvaksinere så mange som mulig vil redde liv.

– Vår klare påstand er at vi vil redde flere liv og få færre alvorlige sykdomstilfeller.

– Hvor mange liv blir reddet?

– Vi har kalkulert at det er snakk om flere titalls, kanskje nærmere hundre, sier Nohynek. Hun legger til at dette anslaget også inkluderer en annen faktor som kan spille inn, nemlig at Astra Zeneca-vaksinen kun blir gitt til de under 70 år.