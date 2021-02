Hus overtent etter at brann spredte seg fra garasje

Ingen personer ble skadd da et hus i Hå ble overtent søndag morgen. Brannvesenet jobbet en stund med å hindre spredning til omkringliggende hus, men har nå fått kontroll.

Klokken 06.17 søndag morgen fikk politiet i Sør-Vest melding om en brann i en garasje i Nærbø i Hå kommune i Rogaland.

– Brannen spredte seg fra garasjen og videre til huset. Det er ikke meldt om savnede eller skadde personer, sier operasjonsleder Toralv Skårland til TV 2.

Huset ble overtent, og brannvesenet jobbet en stund med å hindre spredning til omkringliggende hus.



Klokken 07.49 opplyste politiet at det var kontroll på brannen, og at det ikke lenger var fare for spredning.



Ingen personer er meldt savnet eller skadd. Årsaken til at det begynte å brenne er ikke kjent.