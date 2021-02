Riksrettssaken avgjort – Donald Trump frikjent

Donald Trump er frikjent i riksretssaken mot ham, selv om 57 senatorer stemte for at han var skyldig.

– Flere enn antatt har stemt for at han var skyldig, flere har tydeligvis latt seg overbevise av bevisene som er lagt fram, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Likevel var det ikke nok til å få Trump dømt.

– Over halvparten av senatorene har sagt sin mening, og den er at Donald Trump er skyldig i å ha oppildnet demonstrantene. Men dette var ikke nok. Denne saken kommer nok likevel til å henge ved hans ettermæle som president, sier TV 2s USA-reporter Fredrik Græsvik.

57 senatorer stemte for at Trump var skyldig, blant dem var 7 republikanere og alle Demokratenes 50 senatorer. De syv republikanerne som brøt med partilinjen og stemte for å dømme Trump var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.



43 stemte for at han var uskyldig. En dom krever to tredjedels flertall.

– Han er nå en person som kan stille som presidentkandidat igjen, og dette er også en tanke Trump har lekt med, sier Græsvik.

Kaos før avstemningen

Det skapte stor oppstand i salen da senatorene lørdag vedtok å høre kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne i riksrettssaken i stedet for å gå løs på sluttprosedyrene.

Etter intense forhandlinger på bakrommet, snudde Senatet. Republikanerne, Demokratene og Trumps forsvarsteam ble i stedet enig om å ta Herrera Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken.

Istedet ble sluttprosedyren igangsatt.

Opprør i Kongressen

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør da Kongressen ble stormet i Washington 6. januar.

– Vi har lagt fram detaljerte beviser som viser at presidenten må dømmes, sa sjefanklager Jamie Raskin.

Trumps forsvarer, advokat Michael van der Veen, gikk deretter løs på sin sluttprosedyre, som er alt som gjenstår før Senatet skal stemme om hvorvidt Trump skal dømmes eller frifinnes.

– Det vil ikke ta lang tid, sa van der Veen før han anklaget demokratene for å forsøke å dømme Trump uten beviser.