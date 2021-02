Stor redningsaksjon etter savnet dykker

En mann i 30-årene er savnet etter at han ikke kom opp som avtalt etter et dykk ved Askholmen i Drøbak.

Klokken 18.27 fikk nødetatene melding om en savnet dykker.

– Dykkeren var sist sett to timer før. Det er snakk om erfaren dykker, som dykket i området Blucher ved Drøbak, og som ikke kom opp til avtalt tid, sier redningsleder for Hovedredningssentralen Sør-Norge Thoralf Juva til TV 2.

Det ble iverksatt en stor redningsaksjon fra land og vann. Ifølge redningsselskapet bistår fire redningsskøyter, to helikoptre og tre brannbåter i søket.

STOR AKSJON: Det er satt i gang en stor redningsaksjon i området. Foto: TV 2

Det er HRS som koordinerer aksjonen.

Det er også sendt ut et generelt kall på kystradioen.

– Det er for tidlig å si hva som har skjedd, og vi satte i gang denne aksjonen for å være føre var, sier Juva.

HRS: Innsatsleder på stedet forteller at det er HRS som koordinerer leteaksjonen. Foto: TV 2

Politiet opplyser at det er en mann i 30-årene som er savnet, som dykket sammen med andre i en dykkerklubb.

Politiet mottok bekymringsmeldingen cirka klokken 18.30.

– Han hadde avansert dykkerutrusning som ikke går tom for luft. Bekymringen går på at han ikke kom opp til avtalt tid og at det nå har gått en del timer, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Politiet opplyser at pårørende er varslet.

– Det er for tidlig å si noe om hva som kan ha skjedd, men vi er på stedet med mye ressurser, sier Sveen.