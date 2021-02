Andrew Robertson mener at Liverpool ikke er til å kjenne igjen. TV 2s fotballekspert Petter Myhre forklarer hvorfor.

Leicester 3-1 Liverpool

Se Premier League-studio diskutere Liverpool øverst!

Tre strake ligatap. Det er status for Liverpool etter at de røde fra Beatles-byen gikk på et nederlag mot høytflyvende Leicester.

– Det er ikke oss utpå der. Vanligvis etter tilbakeslag slår vi tilbake og holder oss inne i kampen. Men med dette tilbakeslaget åpnet vi oss fullstendig opp spilte på Leicesters styrker. Barnes og Vardy, med farten de har og kontringer, sier Liverpool-back Andrew Robertson til engelske medier etter tapet.

For det var akkurat slik revene tok ledelsen på King Power Stadium lørdag. Alisson var på bærtur og kolliderte med nysigneringen Özan Kabak og ballen falt til Jamie Vardy, som ga hjemmelaget ledelsen. Like etter, mens gjestene sto høyt i forsvar på jakt etter ny ledelse, ble Harvey Barnes spilte igjennom og satte inn 3-1.

– Det var 2-1 med et kvarter igjen og da må vi holde oss i kampen og forsøke å få en sjanse. Når vi gjør som vi gjør mot et godt Leicester-lag, da blir vi straffet. Vi var gode i 75 minutter, men det vinner deg ikke fotballkamper, konstaterte forsvarsspilleren.

– De blir preget av tabber

I tittelsesongen var det nettopp de jevne kampene Liverpool bikket i sin favør, ofte mot slutten av kampene.

2-1-seieren mot Leicester på overtid, Robertsons scoring da Liverpool vant på Villa Park med fem minutter igjen, Roberto Firminos avgjørende mål borte mot Crystal Palace og Wolverhampton. Eksemplene var mange, og Liverpools mentale styrke ble ansett som en viktig årsak til at 30 års ventetid på en ligatittel tok slutt.

Denne sesongen er eksemplene på seine seire få. Som Robertson sa etter kampen, sammenlignet med tidligere år er laget en skygge av seg selv. Det er TV 2s fotballekspert Petter Myhre enig i.

– Jürgen Klopp har kalt spillerne for «mentality monsters». Det er de ikke lenger. Nå er de preget av motgang. De blir preget av tabber, de blir preget av baklengsmål, de blir preget av at de ikke scorer like mye som før, og det er normalt. Sånn er det, sier Myhre.

Robertson mener derimot at det ikke er noe i veien med selvtilliten til Liverpool-spillerne.

– Selvtillit... I store deler spilte vi med stor selvtillit. Vi skapte sjanser, vant cornere og startet akkurat som vi ønsket. Vi holdt ballen i laget. Jeg bare vet ikke hva som skjedde de siste 10-15 minuttene. Det kan ikke skje.

– Skal ikke tulle med DNAet

I tittelkampen sakker Liverpool akter ut. På pressekonferansen sa manager Jürgen Klopp at han hadde gitt opp å forsvare fjorårets førsteplass på tabellen.

Tross de negative resultatene og skader på nøkkelspillere, mener Myhre at Merseyside-laget bør fortsette med å stå høyt i forsvar. På dette tidspunktet forrige sesong hadde laget sluppet inn 15 mål. Etter 24 ligakamper denne sesongen er antallet baklengsmål 32.

– Jeg tror ikke de skal tulle til DNAet deres, og vi må ikke glemme at 13 av baklengsmålene ble sluppet inn i de fem første kampene. De har sluppet inn de siste to hvor tre av dem kan adresseres på fryktelig keeperspill, sier fotballeksperten og tilføyer:

– Hadde man ikke skapt noe som helst kunne man tenkt at man må gjøre noe radikalt. Prestasjonen mot West Ham, prestasjonen i dag, prestasjonen forsåvidt mot City før de tabbene kom, de har bevist at Liverpool behersker den delen av spillet.

Liverpools neste kamp er mot RB Leipzig i Champions League, før Everton kommer til Anfield for sesongens andre Merseyside-derby.

Se RB Leipzig-Liverpool på TV Sport 1 og Sumo tirsdag fra klokken 20.00!