Klør seg i hodet av fiskemysteriet i Bjørnafjorden

Da Vemund Nordvik tok seg en spasertur langs bryggen sin ved Bjørnafjorden ved Os i Vestland lørdag, fikk han seg litt av en overraskelse.

– Det var døde fisk overalt. Flere av dem lå på land, noen lå fortsatt i vannet, sier han.

Noe av det Vemund synes var mest skremmende, var at noen av fiskene lå svømmende i vannet, med buken opp.

«SPRENGT» Vemund mener fisken ser ut som den er er utsatt for et slags press. Flere har vidåpen munn og gjellene er åpne. Foto: Chris Ronald Hermansen

– De var fortsatt i live, men så døde ut. Det må ha skjedd et eller annet. De ser helt «sprengt» ut, sier han, og viser til den vidåpne munnen på flere av fiskene.

Flere har varslet politiet

Fisken er av typen hestemakrell, som også kalles taggmakrell.

Langs fjæresteinenen utenfor boligen til Nordvik viser han frem flere steder der det ligger døde fisk. Han forteller at han under en båttur tidligere på dagen, observerte flere hundre døde fisk i vannet.

Nordvik er ikke den eneste som har oppdaget fiskemysteriet i dag.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt opplyser til TV 2 at de har mottatt flere tips om døde fisk.

– Meldingene har gått ut på at det er observert hundrevis av døde fisk over et større område i Bjørnafjorden, sier han.

Sonar-teori knyttes til øvelse

TV 2 har vært i kontakt med Otto Bjelland ved Havforskningsinstituttet. Han har sett videoklipp av de døde fiskene, og har noen teorier om hva som har skjedd.

UNDERSØKER: Sjøforsvaret har satt i gang egne undersøkelser etter funnet av den døde fisken. Foto: Elias Engevik/TV 2

Bjelland presiserer at det er umulig å slå fast årsaken, basert på det lille han har sett.

Sjøforsvaret har denne uken avholdt øvelse i Bjørnafjorden. Under øvelsen har det blitt brukt lavfrekvent sonar.

– Det er teknisk mulig at dette kan ha påvirket fisken negativt, sier Bjelland.

Sjøforsvaret opplyser at de nå undersøker saken, men presiserer at de har strenge retningslinjer for bruk av sonar under øvelser. Dette er blant annet for å unngå negative konsekvenser for dyreliv.

Kulderedd fisk

En annen teori, som Bjelland foreløpig holder som mer sannsynlig, er at fisken rett og slett ikke har tålt den lange kuldeperioden vi har hatt den siste tiden.

NYSGJERRIG: Myndighetene undersøker nå mysteriet som Vemund oppdaget i morges. Foto: Chris Ronald Hermansen

Hestmakrellen er vant til varmere temperaturer, og kulden har vart veldig lenge. Dette kan også forklare at det bare er én fiskeart som er funnet, sier Bjelland.

TV 2 har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som har fått flere varsler om de mange døde fiskene. De kommer til å undersøke saken nærmere.

Vemund selv er svært nysgjerrig på hva som har tatt livet av all fisken.

– Det er jo døde fisk over alt. Det er jo ikke bra, dette her! sier han.