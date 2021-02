Da karrieren begynte å stagnere, tok stjernen et drastisk valg

Følg søndagens utfor i VM i TV 2s livesenter.

Søndag skal det krones en ny verdensmester i utfor, og blant storfavorittene finner vi hjemmehåpet og metalvokalisten Dominik Paris.

Han har kommet tilbake etter korsbåndskaden han fikk på trening før Kitzbühel i fjor, og har gradvis fått opp farten denne sesongen.

For en uke siden vant han utforrennet i Garmisch, og på lørdagens trening i Cortina var han aller raskest.

Tok drastisk grep

I målområdet i Cortina forteller han om en tid der tanken på VM-gull virket helt fjern:

– Som 18-åring måtte jeg vekk fra miljøet i hjembygda Ultental, sier han til TV 2.

Da Paris var ungdom, sto han nemlig litt i en spagat mellom en gryende metalinteresse og toppidrettslivet.

– Det var en periode det ble litt mye festivaler og partyliv. Jeg slet med å si nei til bandkollegene, minnes italieneren og legger til:

– Derfor måtte jeg ta et drastisk grep, og det ble å dra alene i de sveitsiske fjellene for å jobbe 100 dager som bonde. Langt oppi fjellene der blant kuene skjønte jeg etter hvert at det var alpinist jeg ville være, og at jeg skulle kjempe for å få tilbake plassen på laget.

FARMEN KJENDIS: Dominik Paris flyktet til fjellet for å finne seg selv. Foto: Dominik Paris / Red Bull

Skal spille i Larvik

Sommeren 2007 returnerte Paris til skimiljøet, nymotivert og tolv kilo lettere. Siden har han vunnet utforen i Kitzbühel tre ganger, og blitt verdensmester i Super-G.

DYRENES VENN: En disiplinert hverdag som bonde i 100 dager gjorde at Paris kom tilbake til hjembygda 12 kilo lettere. Foto: Dominik Paris / Red Bull

Alpinisten har også bygget opp en liten sidekarriere som vokalist i metalbandet «Rise of Voltage», som etter planen skal spille på Spetakkelfestivalen i Larvik i september.

– Jeg ble voksen oppe i fjellene, der. Og skjønte mer av hva som gjelder i det virkelige livet - at man må brette opp ermene. Det er jeg glad for nå.