Graham Hansen ble cupmester i Spania

Dermed er Barcelona omsider dobbeltmester i Spania i 2019/20-sesongen. Cupfinalen som skulle vært spilt forrige sesong, ble utsatt i nesten et år på grunn av koronapandemien.

Kampen var lenge målløs, men storfavoritten Barcelona slo til to ganger på de siste fem minuttene før pause.

Først ble Alexia Putellas felt og tildelt et straffespark som hun selv omsatte i scoring. To minutter senere vartet Aitana Bonmatí opp med en perlescoring etter et soloraid, og Barca var to mål foran ved sidebytte.

Kampen ble fullstendig punktert av Jennifer Hermoso etter en times spill. Hun satte inn 3-0 og ble byttet ut til fordel for friske bein kort etter.

Graham Hansen spilte samtlige 90 minutter uten å notere seg for målpoeng. Hun kan juble for sin annen store tittel med Barcelona. Det kan fort bli til tre før sesongen er omme. Barcelona har vunnet samtlige 16 ligakamper og leder serien suverent.

Cupgullet var Graham Hansens niende i løpet av ti sesonger. Hun vant tre strake NM-gull med Stabæk (2011-2013) og senere fem på rad med Wolfsburg (2015-2019) før hun tok hjem den spanske cupen på første forsøk.

