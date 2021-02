Esin (21) og andre gravide hetses i sosiale medier: – Vondt å lese

Kvinner som kjemper for at partner skal få være med på fødsel hetses i sosiale medier. – Alt av folkeskikk og nestekjærlighet har blitt kastet på dør, sier sosiale medier-ekspert.

– Klarer dere ikke å presse ut drittungen alene, burde dere kanskje ikke ha barn!!

– Slutt å syt, barna blir født uten samboere også. Snakk om å være pysete.

– De er så bortskjemte.

Det er noen av kommentarene Esin Tollefsen (21) kom over da hun så i kommentarfeltet til to nyhetsartikler om at gravide kvinner ønsker at partneren skal få være med under fødsel.

21-åringen fra Egersund venter sitt første barn i månedsskiftet mars/april. Lørdag tok hun selv til tastaturet for å belyse hvor ufine folk mot gravide.

– Det verste med å være gravid i 2021 er utrolig nok ikke usikkerheten rundt hvorvidt om partneren min får lov til å være med på fødselen. Det aller verste er å lese kommentarfeltet til artiklene og statusene, skrev Tollefsen i et innlegg på Facebook.

Sårbar situasjon

Tollefsen har hatt et trøblete svangerskap og vært mye inn og ut av sykehus.

Hun legger ikke skjul på at de stygge kommentarene preger henne.

– Gravide har mye hormoner og vi er allerede i en sårbar situasjon. Når folk skriver sånt får det meg til å kjenne meg enda mer utrygg. Det gjør rett og slett vondt å lese, sier hun.

Selv om Tollefsen gleder seg til fødsel, gruer hun seg også litt. Hun skal føde på Stavanger universitetssykehus, som driftes på gult nivå nå. Det betyr at mannen hennes kan være med så lenge ikke smitten øker kraftig.

Tollefsen opplever at mange av dem som skriver kommentarene, er eldre og fra en annen generasjon.

– Jeg kan ikke forstå hvordan folk kan være så brutale og stygge. Man skulle nesten tro at de ikke har opplevd en fødsel eller at de har glemt hvor sårt det faktisk kan være, sier hun.

TRIST: Esin Tollefsen håper at mannen hennes får være med på fødselen. Hun blir motløs når hun ser hva folk mener i kommentarfeltene. Foto: Privat

Tvilte på seg selv

Kommentarene har også fått henne til å tvile på om opprøret kommer til å føre noen vei.

– Selv om det er mange foreldre som stiller seg bak opprøret, blir jeg motløs. Jeg bekymrer meg for at folk ikke ser vår sak og at vi ikke kommer bli hensyntatt, sier Tollefsen.

Det har også fått henne til å tvile på seg selv.

– Jeg har jo spurt meg selv om hvorfor folk er så frekke. Det har fått meg til å lure på om det faktisk er oss gravide som er for kravstore, sier Tollefsen.

Etter å reflektert litt, lander hun imidlertid alltid på samme konklusjon.

– Det å ha med partneren sin på fødsel i 2021 er viktig, både for den som føder, partner og ikke minst barnet. Det er ikke jeg som får barn, det er vi som får barn. Og dersom det må være restriksjoner for partner under og etter fødsel, så kan tiltakene i det minste gi mening og være logiske, sier Tollefsen.

SUTRING: Flere i kommentarfeltene mener at gravide sutrer når de kjemper for at partner skal få være med på fødestua. Skjermdump: Privat

– Klarer ikke beherske seg

Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forklarer at det kan være stor forskjell på hvordan avsender og mottaker vurderer samme kommentar.

For personer som er engasjert i saken eller temaet kan kommentarene oppleves veldig nære og såre. Personen som har skrevet kommentaren er i stedet distansert foran en skjerm og et tastatur.

– De som skriver slike kommentarene er sjeldent involvert i saken eller kjenner personene det dreier seg om. De påroper seg ytringsfriheten og tenker at det de skriver ikke er så alvorlig, sier sosiale medier-eksperten.

Det kan også være vanskelig for mottakerne å tolke om en kommentar er ment alvorlig eller humoristisk i skrift. Nygård-Hansen er imidlertid klar på at han sjeldent tror at slike kommentarer bare kan bortforklares med misforståelser.

– Folk klarer rett og slett ikke å beherske seg på sosiale medier. Det er som at alt av etikk, moral, folkeskikk og nestekjærlighet har blitt kastet på dør. Det er et paradoks at vi må ansette voksne mennesker for å moderere andre voksne mennesker fordi dem ikke klarer å moderere seg selv, sier han.

SKUFFET: Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er skuffet over at folk skriver stygge ting til hverandre i ytringsfrihetens navn på sosiale medier. Foto: Privat

Meningsløse ytringer

Nygård-Hansen mener at kommentarfeltene består av ytterpunktene i samfunnet.

– Virkeligheten er i stor grad underrepresentert i sosiale medier. Sosiale medier er designet for å fremheve de sterkeste ytringene for det er de som skaper størst engasjement. Og de «beste» kommentarene, som vekker de sterkeste følelsene i oss, er som regel preget av ytterpunktene. De som er sterkt for og imot. Sannheten er at de fleste av oss befinner seg et sted i midten, sier han.

Ettersom kommentarfeltet ofte er overrepresentert av ytterpunktene, velger stadig flere av å ikke delta. Kommunikasjonsrådgiveren mener at de som kommenterer kanskje utgjør mellom ti og femten prosent av befolkningen, og at det er en viss trøst.

– For alle som opplever å få sånne kommentarer, så føles det veldig virkelig. Heldigvis er sannsynlighet veldig stor for at uttalelsene ikke er representative, sier Nygård-Hansen.

Han forteller at de som kommenterer sjeldent ønsker en diskusjon. Sosiale medier blir i stedet «en evig ropert for dem som roper høyest».

– Det er som at folk tenker at «fordi jeg sitter bak et tastatur har jeg fått en rett, et kall og er påkrevd å lire av meg fryktelig mye stygge ord i ytringsfrihetens navn». Disse menneskene har så til de grader misforstått. Dette er meningsløse ytringer, som får folk til å føle seg dårlig, sier Nygård-Hansen.

Håper folk tenker seg om

Innlegget til Esin Tollefsen har høstet enorm støtte på Facebook.

– Hva godt voksne mennesker kan få seg til å skrive på nettet er mildt sagt sjokkerende. Mange som burde lære seg folkeskikk, skriver en bruker.

– De mener at vi er svake og sytete, men å se mangel på medfølelse og evnen til å sette seg inn i andres situasjon er sjokkerende, skriver en annen.

BRUTALT: – Det er vanskelig for meg å forstå at folk kan være så brutale og skrive så ufattelig mye stygt, sier Esin. Foto: Privat

Esin Tollefsen håper at innlegget kan føre til at folk tenker seg om en gang ekstra før de kommenterer.

– Det er greit at folk er uenig i at partner bør få være med under fødsel, så lenge det er saklig begrunnet. Men har du ikke noe fint å si, så håper jeg at du kan la være, sier hun.

I tillegg håper hun på at kommende foreldre sin bønn om å være sammen under hele fødselen vil bli hørt.

Nærmere 36.000 personer har skrevet under på kampanjen «La partner få være med på fødsel og barsel». Mange kvinner har vært nødt til å føde alene under koronapandemien. Etter fødselen har mange partnere måttet forlate mødrene allerede to timer etter fødselen av smittevernhensyn.