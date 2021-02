– Det er så typisk meg og veldig irriterende

Pokljuka (TV 2): To bom på den stående skytingen gjorde at Ingrid Landmark Tandrevold endte på en 21. plass, 1 minutt og 23 sekunder bak verdensmester Tiril Eckhoff.

– Det var middels og middels er absolutt langt ifra bra nok i et VM, sier en skuffet Tandrevold til TV 2.

– Jeg skulle gjerne stått med ett treff til i hvert fall. Det hadde gitt en bedre sjanse og et bedre utgangspunkt for i morgen, legger hun til.

Det startet bra for Tandrevold med fullt hus på liggende, men sjansene for å blande seg inn i teten røk da bommene kom på stående skyting.

– Det føltes helt greit etter liggende. Jeg følte ikke at jeg fikk opp farten helt, men samtidig at jeg hadde et godt løp på gang. På stående satte jeg de første skuddene og følte jeg hadde god kontroll, forklarer Tandrevold.

Så kom bommene.

– Så skjøt jeg en kantbom, tror jeg, og istedenfor å fortsette hang jeg meg veldig opp i det og klarte ikke å nullstille til det neste skuddet. Det er typisk meg og veldig irriterende. Det er noe jeg må jobbe med de neste dagene.

– Så du har litt lett for å henge deg opp i det som ikke går helt veien?

– Ja, man skal tåle å få en bom og fokusere på det neste skuddet. Mens i dag hang jeg meg opp i det første skuddet hvor jeg bommet. Da dro jeg med meg det neste også, så det er frustrerende. Men det er skiskyting, så jeg får bare kjøre på videre.