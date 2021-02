Skuffelse for Granerud: – Han har ikke råd til å gjøre sånne feil

I polske Zakopane var det lørdag klart for et nytt renn i verdenscupen i hopp. Halvor Egner Granerud har virkelig dominert denne vinteren og jaktet sin ellevte verdenscupseier for sesongen, etter fire seire på rad før helgens renn.

Med triumf ville Granerud tangere den norske rekorden til Roar Ljøkelsøys med elleve verdenscupseirer, og det kun på én sesong. Til sammenlikning brukte Ljøkelsøy fem sesonger på det samme.

Rekorden var Granerud lysten på å ta ved første mulige anledning. 24-åringen klinket til med et knallhopp i snøværet i førsteomgangen. Med 139 meter tok han ledelsen med 138,6 poeng, 0,5 poeng foran slovenske Bor Pavlovcic.

– Et nydelig skihopp, det er så godt utført, beskrev NRK-kommentator og tidligere landslagshopper Johan Remen Evensen.

Men i i den andreomgangen skuffet Granerud voldsomt og ble nummer syv etter et mislykket hopp på 129 meter.

– Han har ikke råd til å gjøre sånne feil, det har vi nesten ikke sett at han gjør denne sesongen her, sa Evensen, som mener Granerud startet sin bevegelse for seint ut fra hoppkanten.

Japanske Ryoyu Kobayashi vant rennet foran polske Andrzej Stekala.

Marius Lindvik ble nummer tre og sikret norsk pallplass.

Sterk norsk innsats

I tillegg til Graneruds sterke førsteomgang, leverte hans lagkamerater. Etter åpningsomgangen hadde Norge fire inne på topp ti. Daniel Andre Tande var nummer fem, Robert Johansson nummer seks, mens Marius Lindvik var nummer ti.

Sistnevnte overtok ledelsen i sitt hopp i andreomgang ble til lutt nummer tre i Polen. Tande endte på sjetteplass, mens Johansson ble nummer ni.

Granerud leder, tross skuffelsen, verdenscupen soleklart foran tyske Marcel Eisenbichler og polske Kamil Stoch.

Verdenscupen avsluttes i tsjekkiske Planica 28. mars.