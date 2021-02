Braut Haaland reddet ett poeng for Dortmund og havnet i bråk med motspiller

Erling Braut Haaland måtte se to scoringer annullert mot Hoffenheim. Da han satte ballen i mål for tredje gang, ble den godkjent. Nordmannen reddet Dortmund fra nederlag.

Dortmund – Hoffenheim 2-2:

Se Haalands scoring og bråket i etterkant i Sportsnyhetene øverst!

Erling Braut fikk to scoringer annullert på grunn av offside, men på den tredje satt den for nordmannen. Alene med keeper satte han inn 2-2-scoringen som sørget for at Dortmund fikk med seg ett poeng hjemme mot Hoffenheim.

Etter Braut Haalands scoring oppstod det tumulter mellom nordmannen og motspiller Stefan Posch. Hoffenheim-spillerne påpekte at en av deres spillere lå nede med skade da nordmannen scoret. Flere spillere blandet seg inn i bråket før gemyttene roet seg.

TV-bildene viste at bortelaget spilte selv videre da de spilte vekk ballen til Haaland før nordmannens fulltreffer.

– Jeg må puste, for å ikke si noe feil her. Men det var et fint mål, og godt å få den inn, sa Braut Haaland til Viasat etter kampen og sin 15. fulltreffer i Bundesliga hittil denne sesongen.

I forkant av Hoffenheims 1-1-scoring ble Braut Haaland taklet som bakerste mann, men dommeren foretok seg ingenting. Det mener 20-åringen var en feil avgjørelse.

– Ja, det var soleklart frispark, jeg var i god posisjon. Jeg vet ikke om det var fordel eller om han ikke så det. Jeg mener det var det soleklart frispark. Hadde jeg gjort noe tilsvarende midt på banen, så hadde det vært soleklart. Jeg fatter det ikke, sa han.

Med bare én seier på sine fem siste kamper hadde Borussia Dortmund håp om å komme tilbake på vinnersporet mot Hoffenheim i Bundesliga. Det gikk ikke som de håpet. Dortmund ligger på en skuffende sjetteplass med 33 poeng. Bayern München topper Bundesliga-tabellen med 48 poeng, med en kamp mindre spilt en Dortmund.

I de neste kampene venter nå Sevilla i Europa og Schalke i Bundesliga for Dortmund.

– Nei, vi må begynne å vinne kamper. Det er «grævla» kjedelig å ikke vinne kamper. Jeg håper vi kan vinne mot Sevilla. Hadde jeg scoret på min første sjanse i dag, så hadde vi vunnet. Det starter først og fremst med meg, mente Erling Braut Haaland.

– En katastrofe når dommeren ikke forstår fotball

Jadon Sancho sendte Dortmund oppskriftsmessig i ledelsen etter 24 minutters spill, og bare fem minutter senere trodde Erling Braut Haaland at han kanskje hadde doblet ledelsen da han satte ballen i mål.

Men stjernespissen var i en åpenbart offside, og scoringen ble korrekt annullert – noe nordmannen så ut til å være fullstendig enig i.

Like etter utlignet Hoffenheim etter en omstridt situasjon i forkant.

Braut Haaland ble tilsynelatende felt som bakerste mann etter et Dortmund-angrep. Dommeren vinket spillet videre, og Hoffenheim kontret lynraskt. Ballen endte opp hos Mu'nas Dabbur, som enkelt satte inn 1-1-scoringen for gjestene. Det ble også pauseresultatet.

- At VAR ikke går inn der er umulig å forstå. Jeg er faktisk opprørt over at VAR ikke ble brukt her. Braut Haaland ble jo tatt med et wrestling-grep i forkant, og så vinket dommeren spillet videre. Det er en katastrofe når en dommer ikke forstår fotball, sa Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft i en tirade studio i pausen om situasjonen før Hoffenheims 1-1-scoring.

- Soleklart rødt kort i forkant, og det begrunner jeg med det som står i regelboka. Her hindret han klart Erling Braut Haaland i en målsjanse. Det er rett og slett en elendig dommeravgjørelse, sa fotballekspert Lars Tjærnås.

– De henger ikke sammen

Fem minutter etter pause scoret Hoffenheim igjen. Ihlas Bebou dukket opp i feltet etter et innlegg fra kanten av 16-meteren, og headet inn 1-2-scoringen til Dortmund. I forkant var forsvarsspillet til Dortmund under enhver kritikk.

– Nå er det katastrofe for Dortmund. De henger ikke sammen, sa Viasats Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet etter scoringen.

I det 56. minutt fikk Braut Haaland ballen i mål igjen. Han prikket inn returen etter at Thomas Delaney traff stolpen. Men etter at VAR sjekket scoringen, ble fulltrefferen annullert på grunn av offside på Thomas Delaney.

Ti minutter før slutt satt den endelig for Braut Haaland. Han ble spilt alene med keeper, og satte inn 2-2-scoringen for Dortmund. Denne gang ble den godkjent.

I etterkant oppstod det tumulter, for flere Hoffenheim-spillere påpekte at en av deres lagkamerater lå nede med skade da Braut Haaland satte inn 2-2-scoringen. Braut Haaland havnet i klammeri med Stefan Posch. Stemningen var en periode hissig, men det løste seg til slutt.

Oppgjøret endte 2-2.