Medier: McConnell vil stemme for frikjennelse av Trump – kaller inn vitne

Senatets mektigste republikaner Mitch McConnell oppgir i et brev at han ikke har tenkt til å stemme for at Trump er skyldig i riksrettsaken. Samtidig har sentatet vedtatt å kalle inn et vitne.

En av jokerne i riksrettssaken har vært hvordan Mitch McConnell ville stemme.

Nå melder flere medier, blant annet Politico, at McConnell har sagt til republikanske kolleger at han vil stemme for frikjennelse av Trump.

Tiltale

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør da Kongressen ble stormet i Washington 6. januar.

Mange har forventet at McConnell, som er mindretallsleder i Senatet, vil støtte en frikjennelse, men han har holdt kortene tett til brystet frem til nå.

Avstemningen var ventet å bli holdt allerede lørdag kveld, men et nytt vitne gjør at det kan ta betydelig lenger tid.

Kaller inn vitne

Senatet vedtok med klar margin å be kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler avgi forklaring i saken.

VITNE: Senatet har besluttet å innkalle Jamie Herrera som vitne i saken. Foto: Al Drago / AP

Fem republikanere stemte for å kalle inn vitnet. Beutler kalles inn for å forklare seg om en telefonsamtale som fant sted under kongresstormingen.

Det var en opphetet telefonsamtale mellom Trump, som nektet å bøye etter for presset, og republikanernes kongressleder Kevin McCarthy, som fryktet for sin egen sikkerhet under stormingen 6. januar, sa Beutler fredag.

De 50 demokratene i Senatet trenger å få 17 republikanere over på sin side for å få Trump dømt, men det anses som svært lite sannsynlig at de klarer det.