Eckhoff revansjerte seg og tok VM-gull: – Veldig emosjonelt

Lørdag ettermiddag gikk kvinnene ut til 7,5 kilometer sprint i skiskyting-VM. I den slovenske arrangørbyen Pokljuka skulle det bli nok en norsk jubeldag.

Tiril Eckhoff var blant favorittene på distansen og levde opp til forventningene. 30-åringen sikret norsk VM-gull for Norge da hun skjøt fullt hus og gikk fra konkurrentene i Slovenia.

Franske Anaïs Chevalier-Bouchet var nærmest Eckhoff med få løpere igjen, mens hviterussiske Hanna Sola, som også skjøt fullt hus, ble nummer tre.

– Det føles veldig bra. Jeg har hatt det litt tøft her. Det var et drittmesterskap i fjor, så veldig bra å gjøre gjøre et perfekt løp her, sier Eckhoff til NRK.

– Jeg var giret på å revansjere fjoråret og skyte 0-0, sier Eckhoff som ble nummer 59 på distansen i forrige VM.

Gullet var hennes første VM-gull i sprint siden Holmenkollen i 2016.

– Det er ikke i nærheten, men jeg blir litt rørt da. Selv om det ikke er publikum er jeg stolt av å klare det. VM er noe ekstra. Veldig fornøyd med et perfekt løp i dag, oppsummerer VM-vinneren.

Sprinten pågår fremdeles.

– Ekstra kjedelig

Etter liggende skyting hadde Norge Marte Olsbu Røiseland på andreplass, Tiril Eckhoff som nummer tre og Ingrid Landmark Tandrevold på nummer fem, da alle skjøt fullt hus. Denise Herrmann ledet etter første skyting.

I VM i fjor var det Røiseland som stakk av med gull på distansen og rekordkvinnen fra forrige mesterskap, med syv medaljer, gikk som et lyn i sporet. Etter fult hus på liggende gikk hun ut 3,6 sekunder bak ledende Herrmann, men kom inn til liggende skyting 7,5 sekunder foran. Dessverre, så ble ladekluss for og to bom på den siste skytingen og hun falt tilbake til andreplass.

– Jeg følte var mye bra, liggende skyting var bra, så får jeg to bom på stående. Det er ekstra kjedelig når jeg følte jeg hadde en god mulighet i dag, sier Røiseland til TV 2.

Tandrevold bommet også ved to anledninger på den stående skytingen og lå på tredjeplass.

Dermed var det Tirill Eckhoff som fikk oppgaven med å forsvare Norges ære. Når Herrmann fikk en bom og Eckhoff fikk ned samtlige blinker gikk hun i mål hele 22,3 sekunder foran Herrmann.

Eckhoff gikk i mål på tiden 21:18.7. Seieren gjør at hun også overtar ledelsen i verdenscupen over Røiseland.