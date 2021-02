Jansrud om konkurrenter: – Sykt at de ikke har gjort det før

Lørdag kjørte herrene sin tredje treningsrunde i utfortraseen i Cortina. Kjetil Jansrud kjørte ned til 24. beste tid, 1.52 bak treningsvinner Dominik Paris.

Etterpå var dommen fra regjerende verdensmester på disiplinen, Kjetil Jansrud, følgende:

– Jeg klarer ikke kjøre gode, fine tekniske buer, men jeg prøver å gjøre små endringer hver dag. Jeg må opp et par hakk skal det bli noe i morgen.

Sveitserne har tatt grep

Sveitsiske Beat Feuz hadde tredje raskeste tid på dagens trening. Den doble Kitzbühel-vinneren har sammen med lagkameratene trent spesifikt på staking ut av start i utfor foran denne sesongen, og hyret til og med på Dario Colognas langrennstrener for å få skikkelig sving på det.

Et grep de norske landslagene har brukt i en årrekke - under fartsledelse av ex-trener Reto Nydegger, som har gjort at våre utøvere er blant de raskeste på start.

Foran 2019/2010-sesongen forsvant Nydegger til sveitserne, og foran denne sesongen har han satt sine nye utøvere til konkret staketrening.

– Jeg ser forbedring hos sveitserne, og det er jo bare å forvente, smiler Jansrud, når TV 2 innleder en samtale om sveitsernes stakefokus.

– Det er helt sjukt at vi har fått holde på alene så lenge med noe så enkelt som staking, legger han til.

– Kan ikke bli dårligere

Jansrud har tro på denne treningsformen.

– Spesielt på damesiden, og dette er ikke til forkleinelse for noen, så har sveitserne hatt mye å hente på starten. Østerrikerne jobbet mye med det for noen år siden, og ble raskt mye bedre, legger nordmannen til.

Sveitsernes teamleder Beat Feuz har vært positiv til det nye grepet overfor Blick:

– Å bruke litt tid på dette skader i hvert fall ikke. For dårligere enn det starten min har vært, kan det ikke bli.

Søndag deles det ut nye VM-medaljer i utfor.