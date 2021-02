47-åring dømt for produksjon av nesten 800 falske sedler

Mannen jobber på et trykkeri, der politiet mener han produserte falske sedler tilsvarende ekte sedler for over hundre tusen kroner. Nå må han fem måneder i fengsel.

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett torsdag denne uken.

Han er også dømt for oppbevaring av syv gram hasj, som politiet tilfeldigvis fant da de ransaket mannens bolig.

Saken ble rullet opp etter at det våren 2017 ble oppdaget flere falske sedler i omløp i Oslo og på østlandsområdet.

Totalt dreier det seg om 496 falske tohundrelapper og 299 falske femtilapper.

47-åringen ble avslørt etter et besøk på strippeklubben Blaze i Oslo sentrum. Utestedet sendte inn en anmeldelse da oppdaget en falsk seddel.

Det var de ikke alene om.

133 anmeldte saker

Når næringsdrivende mistenker at de har fått inn forfalskede sedler, sendes disse til Norges Bank eller kontanthåndtereren Loomis.

Disse rapporterer så videre til politiet.

BLAZE: Strippeklubben Blaze leverte en anmeldelse da de oppdaget en tohundrelapp i 2017. Foto: Mathias Ogre

Fra april 2017 frem til desember samme år, registrerte politiet 133 saker som gjaldt falske sedler med samme serienummer.

På sensommeren 2017 hadde ti personer status som mistenkt eller siktet i saken, skriver Oslo tingrett. Det viste seg at fem av disse hadde én felles tilknytning; mannen som nå er dømt.

På bakgrunn av dette gikk politiet til aksjon mot tiltaltes arbeidsplass, et trykkeri i Oslo sentrum, der det ble tatt beslag i både fysiske og elektroniske bevis.

TRYKKERI: Kripos er helt sikre på at det var her forfalskningene skjedde. Foto: Politiet

Samme dag ransaket de mannens bolig, der det viste seg at han oppbevarte syv gram hasj i en skuff. Dette forholdet har mannen erkjent.

I desember opplyste politiet til TV 2 at de føler seg helt trygge på sedler som kan knyttes til denne saken ikke sirkulerer i samfunnet i dag.

– Dersom publikum eller næringslivet kommer over sedler som virker mistenkelige, anbefaler vi at man enten melder fra til politiet eller leverer disse inn hos bankene, hvor de har rutiner for håndtering av forfalskede penger, sier politiadvokat Eirik Andreas Tinglum Skøyeneie til TV 2.

«Krevde spesialkompetanse»

Kripos har analysert sedlene, og funnet det bevist ut over en hver rimelig tvil at ble produsert i lokalene som er avbildet over. Det mest sentrale i rettssaken var hvem som hadde utført forfalskningene.

Den nå dømte mannen pekte både på venner og familie som mulige gjerningsmenn, men retten festet ikke lit til hans forklaring.

På bakgrunn av Kripos' undersøkelser legger retten til grunn at forfalskningene var profesjonelt utført og krevde spesialkompetanse.

Retten ser ikke bort i fra at andre personer kan ha vært delaktige i forfalskningene, men er sikre på at det var 47-åringen som som selv produserte de falske sedlene og deretter brukte dem som ekte.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med mannens forsvarer, Marit Sæther, og er derfor ikke kjent med hvordan han stiller seg til dommen.