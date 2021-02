Marerittet fortsetter for Liverpool - debutanten og Alisson med kjempetabbe

Leicester - Liverpool 3-1

Vondt har definitivt gått til mye verre for et kriserammet Liverpool.

Borte i toppkampen mot Leicester raknet det fullstendig etter at de røde ledet 1-0. For med tolv minutter igjen vaklet første kjempen fra Merseyside, før Jürgen Klopps menn røk på en selvpåført knockout.

Ny Alisson-tabbe

Det avgjørende baklengsmålet som sørget for det tredje strake Premier League-tapet kom etter at midtstopperdebutant Ozan Kabak kolliderte med Allison Becker, som også hadde en dobbel-blemme mot Manchester City i forrige serierunde. Tabben forærte Jamie Vardy 2-1-scoringen.

Harvey Barnes sørget for 3-1 like etter mot et Liverpool-lag som raknet i sømmene. Tre kamper uten seier gjør at Liverpool på langt nær er ute av tittelkampen i Premier League.

Laget som dominerte på veien mot Premier League-tittelen forrige sesong er inne i en blindgate og nå virker det meste å handle om topp fire for de røde, som kan miste fjerdeplassen dersom Chelsea eller West Ham vinner sine kamper i helgen.

Mer skadetrøbbel for Klopp

Ikke nok med nederlaget. Før kampen det melding om at nysigneringen Ben Davis har pådratt seg en liten smell samtidig som Divock Origi ble strekkskadet på en av treningene denne uken. Ting ble ikke bedre av at James Milner måtte tusle av banen tidlig i kampen.

Fra før er Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joël Matip ute med langtidsskader. Fredag ble det kjent at Fabinho er ute av spill på ubestemt tid.

– Det er utrolig, flirte Klopp i et intervju før kampen da han fortalte av Davies skadet seg på trening.

Ozan Kabak fikk sin Liverpool-debut i midtforsvaret sammen med Jordan Henderson i skadefraværet til Fabinho. Tyrkeren var ikke mye involvert i starten, bortsett fra et par ganger da han måtte halse etter gjennombruddshissige Jamie Vardy.

Stort sett foregikk spillet på Leicesters banehalvdel mot et Liverpool-lag, anført av en frisk Mohamed Salah, som dikterte spillet. Egypteren var involvert i det meste Liverpool skapte av gode sjanser til å overliste Kasper Schmeichel, men det skortet på den siste, lille presisjonen og beslutsomheten.

Salah-mål etter utsøkt assist

Faktisk var det Leicester som hadde den aller største sjansen før hvilen. Ikke overraskende på en overgang. Ikke overraskende ved Jamie Vardy. Avslutningen til storscoreren gikk imidlertid i tverrliggeren.

Den samme tverrliggeren fikk seg nok et smell like etter pause. Da var det den utsøkte høyrefoten til Trent Alexander-Arnold som sendte et frispark via muren og i aluminiumen.

Leicester strevde med å holde samme tempo som Liverpool, og da timen var passert brast demningen. Roberto Firmino danset med ballen i beina og serverte Salah, som var kvikk i vendingen da han bredsidet kontrollert sitt 17. liga-mål for sesongen. Det er det ingen som kan matche i Premier League.

Vertskapet trodde de skulle komme tilbake i kampen da dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket etter et takling av Harvey Barnes. VAR bedømte likevel at forseelsen skjedde like utenfor sekstenmeteren.

Frisparket fra James Maddison ble pisket i mål, men jubelen stilnet da linjedommeren heiset flagget. VAR måtte igjen på banen, og også denne gangen viste det seg at dommerne på banen hadde feil.

Reprisen viste at Leicester-spillerne foran Alisson Becker var hårfint onside.

Og nå gikk vondt til verre for Liverpool. Med ti minutter igjen rotet debutant Ozan Kabak og Alisson det fullstendig til. De krasjet etter et Leicester-oppspill og ballen falt dermed i beina til Jamie Vardy. Han kunne spasere inn 2-1.

Og nå raknet Liverpool. Harvey Barnes utnyttet at kjempen fra Merseyside vaklet da han satte inn 3-1 og sørget for at Leicester klatret opp til andreplass i Premier League.

