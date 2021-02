Syv kenguruer døde etter brann i dyrepark

En dyrepasser ved Tangen dyrepark i Stange kommune gikk runden i dyreparken lørdag morgen, da han oppdaget at et bygg var brent ned.

– Et mindre hus som inneholdt syv kenguruer hadde brent i løpet av natten. Det ble oppdaget i dag tidlig rundt klokken åtte, sier operasjonsleder Per Solberg til TV 2.

Bygningen var helt nedbrent da dyrepasseren kom til stedet.

– Årsaken er foreløpig ukjent, men vi vet at det har vært elektrisk varmeovn i bygget. Det kan ha en sammenheng, men det er for tidlig å slå fast, sier Solberg.

Dyrehageeier Erik Nilsen forteller at huset var et oppholdssted for kenguruene som ellers tilbringer mye tid ute.

– Det er et lite uthus plassert i innhegningen til kenguruene. Uansett om det hadde vært en brannalarm der, hadde man nok nådd frem for sent i og med at området er veldig stort, forteller Nilsen.

Hun synes hendelsen er lei, og forteller at flere av de ansatte hadde et nært forhold til dyrene.

– Det er en veldig trist sak, og det er klart at det preger de som jobber her, sier Nilsen.

Bygget var frittstående, og ingen andre dyr enn de syv kenguruene kom til skade.

Politiet vil foreta undersøkelser på åstedet for å finne årsaken til brannen.